«تجمع المهنيين» والمجلس العسكري يجريان محادثات حاسمة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أنه يعمل حالياً على تنفيذ مطالب الشعب، وأعلن عن دخول المجلس في محادثات مع قادة الحركة الاحتجاجية التي تسيطر على الشارع، فيما أعلن أن تجمع المهنيين الذي قاد الجماهير حتى إسقاط نظام عمر البشير سيؤجل مؤتمره الصحفي المزمع عقده اليوم في ساحة الاحتجاج أمام مقر قيادة الجيش لإعلان تشكيلة المجلس المدني للحكم، في وقت وصل رئيس المفوضية الإفريقية لإجراء حوار مع قادة المجلس العسكري.

أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أنه يعمل حالياً على استكمال مطالب جماهير الشعب السوداني وأهداف الثورة. وقال البرهان، في حديث صحفي نشر أمس، إنهم «جاءوا من أجل الشعب وإكمال مطالب ثورته خاصة مطالب المعتصمين في محيط القيادة».

ويعلن تجمع المدنيين السودانيين اليوم الأحد الأسماء المختارة لقيادة مجلس رئاسي مدني يضطلع بالمهام السيادية بالدولة خلال المرحلة الانتقالية. وقال التجمع، في بيان، إنه سيعقد مؤتمراً صحفياً بأرض الاعتصام يعلن فيه تصوره للمرحلة الانتقالية، مشيرا إلى أن الأسماء المقترحة للسلطة المدنية أغلبهم «تكنوقراط».

وأعلن أن قادة الحركة الاحتجاجية في السودان، سيجتمعون في الخرطوم مع المجلس العسكري الانتقالي.

وصرح أحمد الربيع لوكالة فرانس برس «سيتوجه خمسة من ممثلي التحالف إلى المجلس العسكري ليناقشوا معهم نقل السلطة إلى الحكم المدني». وقال إنه إذا رفض المجلس تسليم السلطة، فسيواصل قادة الاحتجاجات خطتهم بإعلان «مجلس مدني سيادي» اليوم الأحد. وأضاف «إذا كانوا مستعدين للتفاوض، فهناك فرصة لتأجيل إعلان الأحد». وأوضح «ما نريده منهم هو جدول زمني لتسليم السلطة حتى لا تطول الأمور».

وقال إنه منذ الإطاحة بالبشير، أجرى المجلس العسكري جولتين من المحادثات مع قادة الاحتجاجات.

وأضاف «خلال هذه المحادثات شعرنا بأن المجلس العسكري ليست لديه رغبة في تسليم السلطة».

وكان الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار «عبد المحمود أبو» دعا المجلس العسكري للوفاء بما وعد به من تسليم السلطة لحكومة مدنية، موضحاً أن ما قدمه المجلس من انحياز لرغبة الشعب عمل نبيل حقن به الدماء ودرأ به الفتنة. وطالب «أبو» الثوار وممثليهم في تحالف الحرية والتغيير إلى وحدة الصف واتفاق الكلمة والابتعاد عن المحاصصة، مشدداً على أن هذا هو الضامن لنجاح مخرجات الثورة وإخراج السودان من محنته وترتيب الفترة الانتقالية بما يحقق مصلحة السودان.

وفيما وصل رئيس المفوضية الإفريقية التابعة للاتحاد الإفريقي موسى الفكي أمس إلى الخرطوم لإجراء حوارات مع المجلس العسكري وقادة الحراك الشعبي، دعا الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي علي الحاج محمد الاتحاد الإفريقي إلى تفهم الوضع في السودان ومرحلة ما بعد سقوط نظام البشير، وطالب الاتحاد بعدم التسرع بتجميد عضوية السودان في الاتحاد إلى أن تكتمل المشاورات والحوارات الجارية بين المهنيين وأحزاب المعارضة والمجلس العسكري للتوافق على خيار جامع للمرحلة الانتقالية.

وكانت الحشود تضاعفت مساء الجمعة ووصلت إلى أكبر عدد لها، مع سعي المتظاهرين لتكثيف الضغط على المجلس العسكري الانتقالي. ولوح المحتجون بالأعلام السودانية، ورددوا شعار «حرية، سلام وعدالة». وأخذ أطفال يجلسون على جسر قريب يدقون بالحجارة على أعمدة معدنية على إيقاع الشعارات.

وغنى البعض «الراجل الحمش فوق الجمر بيمش» وهي أغنية حماسية عسكرية عادة ما تردد لتحفيز القوات، فيما عرضت شاشات ضخمة صوراً لجنود. واكتسب جنود من رتب وسطى ودنيا احترام المتظاهرين بعد أن قاموا بحماية الاعتصام من عناصر مخابرات وشرطة مكافحة الشغب في الأيام التي سبقت إطاحة البشير.

ويُحمل النشطاء أجهزة أمنية سودانية أخرى، من بينها المخابرات، مسؤولية مقتل عشرات المتظاهرين خلال أكثر من ثلاثة أشهر من الاحتجاجات التي سبقت إطاحة البشير. وفي منطقة قرب الجسر، قام محتجون بعملية إعدام رمزية بدمى على هيئة أفراد من قوات الأمن على أحد الأعمدة المعدنية.

لكن المتظاهرين لا يثقون في القادة العسكريين الذين تولوا السلطة بعد البشير في 11 إبريل/‏‏نيسان مما أجبر أول رئيس للمجلس العسكري الانتقالي على التنحي بعد يوم واحد.

(وكالات)