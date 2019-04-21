الجيش الليبي يتقدم لوسط طرابلس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، أنه بسط سيطرته على كوبري مطار طرابلس الدولي وكوبري وادي الربيع بالكامل، وأنه ينتظر البدء في المرحلة الثانية من معركة «تحرير طرابلس»، وادعت الميليشيات المؤيدة لحكومة الوفاق، أنها بدأت هجوماً مضاداً قرب العاصمة الليبية، وأنها نشرت دوريات لخفر السواحل تحسباً لأي تسلل بحري يفاجئها داخل طرابلس.

وقال مسؤول المركز الإعلامي للواء 73 مشاة، التابع للقيادة العامة للجيش، المنذر الخرطوش، إن «الجيش الوطني الليبي يسيطر منذ بدء العمليات العسكرية على كوبري المطار وكوبري وادي الربيع بالكامل»، مشيراً إلى أن «قوات الجيش الليبي بانتظار تعليمات غرفة العمليات الرئيسية للبدء في المرحلة الثانية من الخطة».

وأوضح مسؤول المركز الإعلامي أن الوحدات العسكرية المشاركة في عملية «الفتح المبين» لديها مهام محددة لكل منها على صعيد الألوية والكتائب. وأشار إلى أن القوات تتقدم نحو وسط طرابلس عن طريق المطار وحي السواني.

وأشار الخرطوش إلى أن «هناك مجموعات إرهابية تقاتل في صفوف ميليشيات حكومة الوفاق نتوقع منها أن تستخدم التلغيم والسيارات المفخخة لمواجهتنا، ولا نستبعد استخدامها لمثل هذه الأعمال الإرهابية». وختم قائلاً، «تأكدنا من وجود مجموعات إرهابية تقاتل مع ميليشيات الوفاق، منها مجموعه تابعة لأبي عبيدة الجراح».

وأعلن «الجيش الوطني الليبي» بسط سيطرته على عدة مواقع جديدة في محاور القتال بالعاصمة طرابلس.

وقال مركز الإعلام الحربي للجيش في بيان نشره على صفحته على فيسبوك «قواتنا تتقدم.. فيما تنسحب ميليشيات الوفاق وتتقهقر في جميع المحاور». وأضاف البيان «تعزيزات عسكرية وصلت لمختلف المحاور من ألوية عسكرية وكتائب للجيش لحسم المعركة في أقرب وقت بعون الله.. و(سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون)».

وتابع «ميليشيات مصراتة تطلق طائراتها الحربية لاستهداف المدنيين في غريان ومزدة، ودفاعاتنا الأرضية لهم بالمرصاد. وسلاحنا الجوي يترصد طائراتهم لإسقاطها».

في المقابل، أعلنت القوات والميليشيات الموالية لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، ومقرها في العاصمة الليبية طرابلس، أمس السبت، بدء هجوم مضاد في جنوب طرابلس. وقال مصطفى المجعي المتحدث باسم العملية العسكرية لحكومة الوفاق لوكالة فرانس برس «لقد بدأنا مرحلة الهجوم وصدرت الأوامر في ساعات الصباح الأولى للتقدم وكسب مزيد من الأراضي».

واشتدت المعارك في طرابلس، حيث سمع إطلاق كثيف للقذائف في عدة أحياء بعد أيام من المعارك الخفيفة لم تتح لأي من المعسكرين تغيير المعطيات على الأرض.

من جانبه، قال رضا عيسى، وهو متحدث آخر باسم قوات حكومة الوفاق إنه «بعد عملية تنسيق، بدأت قواتنا عمليات هجوم واسعة» خصوصاً على جبهات وادي الربيع والسواني وعين زارة جنوب العاصمة الليبية.

ورفض محمد قنونو المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق تقديم المزيد من التفاصيل عن الهجوم، مؤكداً أنه سيتم تقديم عرض مفصل لاحقاً. بيد أنه أشار إلى شن سبع غارات جوية على مواقع للجيش الوطني الليبي خصوصاً في جنوب غريان التي تبعد مئة كلم جنوب طرابلس وضد قاعدة الوطية الجوية الأبعد بخمسين كلم.

وقال سكان إن اشتباكات عنيفة اندلعت في الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس أمس السبت، وإنهم سمعوا دوي القصف في وسط المدينة. وقال السكان إن أصوات القصف كانت أعلى ومتكررة على نحو أكثر أمس السبت مقارنة بالأيام السابقة، ومسموعة حتى في الأحياء الوسطى على بعد أكثر من عشرة كيلومترات من خط المواجهة.

وقال سكان إن طفلين قتلا في قصف بجنوب طرابلس أول أمس الجمعة.

وأعلنت صفحة في موقع «فيسبوك» تتحدث باسم عملية «بركان الغضب» التي أطلقتها حكومة الوفاق ضد هجوم الجيش، أن قوات خفر السواحل تكثف دورياتها للتعامل مع أي تسلل بحري لقوات الجيش بقيادة حفتر.

ونشرت الصفحة التابعة لحكومة الوفاق بهذه المناسبة، صوراً لمقاتلين مقنعين على متن قارب مسلح في عرض البحر.

وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق أمس السبت، ارتفاع حصيلة الاشتباكات التي تشهدها مناطق جنوب العاصمة طرابلس لليوم الرابع على التوالي إلى 221 قتيلاً. وذكرت منظمة الصحة العالمية أن القتال أدى إلى إصابة 1066 شخصاً. وأكدت الأمم المتحدة نزوح أكثر من 30 ألف ليبي.

(وكالات)