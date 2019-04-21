غضب «السترات الصفراء» يتصاعد عقب حريق «نوتردام»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اندلعت، أمس السبت، اشتباكات خلال احتجاجات حركة «السترات الصفراء» في العاصمة الفرنسية باريس، ومدن عدة، اعتقلت خلالها قوات الأمن عشرات المتظاهرين الذين خرجوا بآلاف، رفضاً لسياسية الرئيس إيمانويل ماكرون، وأشعلت النيران في عدة مركبات، بعد مواجهات عنيفة، وذلك على الرغم من نشر حوالي 60 ألف شرطي، لمواجهة الحراك التي دخل أسبوعه الثالث والعشرين، وزاد منه أخيراً الاستياء الناجم عن التبرعات السخية لحريق كنيسة نوتردام، من أثرياء وشركات كبرى.

واعتقلت الشرطة أكثر من 100 شخص بحلول ظهر أمس، ونفذت أكثر من 11 ألف عملية تفتيش وقائية. وتجمع المتظاهرون بشكل أساسي شرقي باريس. واندلعت اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين، وأشعلت النار في مركبات عدة.

وأظهرت مقاطع مصورة، عشرات المحتجين الملثمين يرشقون الشرطة بالحجارة وسط باريس، وأشعل بعضهم النار في دراجات نارية وصناديق قمامة لترد قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، ومحاولة دفع المحتجين إلى ساحة الجمهورية المسموح لهم بالتظاهر فيها. وتصدت الشرطة للمتظاهرين على طول جادة كبرى بوسط العاصمة تمتد بين ساحتي الباستيل وريبوبليك.

وجاءت التحركات الأخيرة، على الرغم من التأهب الكبير بعد تحذير وزير الداخلية كريستوف كاستانير، من عودة مثيري الشغب للقيام بحملة تخريب في باريس وتولوز ومونبلييه وبوردو، في تكرار لاحتجاجات عنيفة شهدتها البلاد يوم 16 مارس/ آذار.

واستعدت السلطات للتظاهرات بإغلاق شبكة مترو باريس، ونشر نحو 60 ألف شرطي في أنحاء البلاد، ونشرت صحف أمس تحذيراً لقائد شرطة باريس ديدييه لالمان، من أن «كتلة راديكالية من 1500 إلى ألفي شخص تتألف من محتجين متطرفين، وعناصر من الحراك الاحتجاجي تسعى لزرع الفوضى في باريس.

وأشار عدد من المتظاهرين إلى الحريق الكارثي الذي شب في كاتدرائية نوتردام الاثنين الماضي، والذي أثار حالة من الأسى، ودفع أسراً ثرية، وشركات للتعهد بتقديم نحو مليار يورو لترميمها. وكُتب على لافتة يحملها أحد المتظاهرين: «الملايين من أجل نوتردام، ماذا عنا نحن الفقراء؟». وحظرت الشرطة أي تجمع في محيط «نوتردام»، حيث اعتزم بعض المحتجين التجمع، وهو ما اعتبرته الشرطة سيكون «استفزازاً»، في وقت يتوافد فيه آلاف إلى محيط الكاتدرائية لتفقدها والصلاة حولها.

وأعرب محتجون على «فيسبوك»، عن أملهم في أن يتمكنوا من التوفيق بين احترام موجة «التعاطف الوطني» التي أثارتها كارثة الكاتدرائية، والتنديد بسياسة ماكرون الذي يطالبون باستقالته.

وتشارك العديد من «السترات الصفراء» على «تويتر»، تغريدة ساخرة للكاتب أوليفييه بوريو، غداة الحريق، وجاء فيها: «فيكتور هوجو يشكر المانحين الأسخياء الذين هبوا لنجدة نوتردام دو باري، ويدعوهم للقيام بالأمر نفسه من أجل البؤساء»، في إشارة إلى اثنتين من أبرز روايات الكاتب الفرنسي من القرن التاسع عشر «أحدب نوتردام» و«البؤساء».(وكالات)