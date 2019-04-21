علامات فارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - 1604

نشرت للمرة الأولى «الدكتور فاوست» وهي مسرحية تراجيدية إليزابيثية بقلم كريستوفر مارلو، تستند إلى قصص ألمانية حول شخصية فاوست، المسرحية مؤلفة بالشعر المرسل والنثر في ثلاثة عشر مشهداً (نسخة عام 1604) أو عشرين مشهداً في (نسخة عام 1616). تم الالتزام بالشعر المرسل إلى حد كبير في المشاهد الرئيسية في حين استخدم النثر في المشاهد الكوميدية.

1911

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ميلاد الكاتب المسرحي الأمريكي تينيسي وليامزالذي، نال العديد من الجوائز على أعماله المسرحية؛ مثل: جائزة بولتزر للمسرح عام 1948 على مسرحية «عربة اسمها الرغبة»، تخرج عام 1938 من جامعة «أيوا»، نجحت مسرحيته «الوحوش الزجاجية» في استقطاب الجمهور والنقاد، توفي عام 1983، في نيويورك مخلفاً 25 مسرحية كاملة إضافة إلى روايتين، وأكثر من مئة قصيدة.

1948

وفاة أنطونين أرتو وهو شاعر سريالي وممثل كما أنه ناقد وكاتب ومخرج مسرحي فرنسي، ساهم في بلورة ما يُعرف بمسرح القسوة في كتابة الخاص «المسرح و قرينه» الذي يعد المرجع الأول لتوجهه المسرحي. ويعد أرتو امتداداً طبيعياً لاتجاهات رفض الواقعية والتمرد عليها. وكان يرى ضرورة إلغاء خشبة المسرح واستبدالها بمكان متسع ليس به حواجز تفصل بين المتفرج والممثل.