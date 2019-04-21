شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كثيف في أول أيام الاستفتاء على «التعديلات» في مصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الناخبون في دبي يقترعون بسلاسة والتصويت بالخارج ينتهي اليوم إقبال كثيف في أول أيام الاستفتاء على «التعديلات» في مصر تاريخ النشر: 21/04/2019 استمع

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