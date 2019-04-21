تحية أنيقة إلى تاجر اللؤلؤ في «أزيان»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - من أمواج الخليج العربي، ومن أعماق مياهه التي احتضنت واحدة من أثمن جواهر العالم، استوحت الشيخة أمل بنت مانع آل مكتوم، تصاميم مجموعتها المميزة من دار «أزاليا»، التي قدمتها بعنوان «تحية إلى تاجر اللؤلؤ»، على منصة معرض وملتقى أزيان، الحدث السنوي الأول من نوعه في الشارقة، والمتخصص بالجمال، والأزياء، والصحة، الذي ينظمه مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.

وقدمت الشيخة أمل بنت مانع آل مكتوم مجموعتها الصيفية المميزة، تكريماً لجدها الأكبر الشيخ مانع آل مكتوم الذي كرس حياته، لمدينته دبي، وشعبه، ومهنته كتاجر لؤلؤ، هذه المهنة التي شغف بها لأبعد الحدود، مما جعلته رائداً في مجاله، بالإضافة إلى مكانته الاجتماعية ودوره كمصلح وذي ثقافة عالية.

وسبق العرض لمحة عن ملهم مجموعة «أزاليا» الذي بدأ حلمه في 1224 عندما أعد خريطة لمغاصات اللؤلؤ ليستفيد منها جميع تجاره في التنقل بالخليج العربي والتعرف إلى أماكن الغوص. ونجح على مدى 14عاماً في تغطية الخليج العربي حتى سواحل فارس وصولاً إلى البحرين، وتعتبر هذه الخريطة معجزة زمانها، إذ لا تقتصر فائدتها عليه، بل ساعدت غيره من التجار والغواصين والمسافرين عبر الخليج.

وشكلت مجموعة الأزياء لوحات فنية تروي حكاية الموج والأصداف التي برزت في قصات الفساتين الطويلة.

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وبالحرير اللامع والكتان والشيفون، اختالت عارضات الأزياء في تشكيلة من الفساتين التي تزينت بسلاسل وأحجار اللؤلؤ.

أزياء الربيع والصيف

تميزت عروض الأزياء التي استضافها «أزيان» بأناقة كلاسيكية أعادت الألق إلى أقمشة «الدانتيل» و«الشيفون»، والشرائط الناعمة على الخصر، والأكمام العريضة المنسدلة. وعلى إيقاع الموسيقى الشرقية، كشفت المصممة زينة زكي، صاحبة علامة «دوماني» عن تشكيلة ربيع صيف 2019. وقدمت 10 فساتين تحاكي ذوق المرأة العربية، وشكلت الشرائط الناعمة على الخصر سمة الموسم المقبل. ولم تغب أقمشة الساتان والحرير عن مجموعة التصاميم التي أطلّت بها دور العرض المشاركة في «أزيان»، والتي جمعت بين العبايات وفساتين السهرة والأزياء العملية. وفي حين سيطر الشيفون البراق على أزياء «دار ليالي»، جاءت تصاميم دار «أزاليا» أكثر بساطة ونعومة وإشراقاً بألوانها الفاتحة، بينما قدمت «داماتيو ديزاين»، و«كنزي» و«أوركس» وبوتيك «إن إم» تصاميم تعكس أنوثة المرأة العربية.

وقدمت دار «لابيلا للعبايات» تشكيلة فاخرة امتازت بنعومة تصاميمها وبتفرد طبعاتها التي تركزت على الأطراف. أما مجموعة «زحل فاشن» فجاءت مستوحاة من طبيعة الثوب الإماراتي التقليدي ذي الأكمام المطرزة بخيوط «التلي»، فيما استوحيت تصاميم «ذي بينك دبي» من الجلابيات المغربية المطرزة. وقدمت دار «أوركس» أزياء خاصة ذات إطلالة شبه رسمية.