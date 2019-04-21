22 ألف شمعة ترسم «القدس عربية» على جبال السلط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان:”الخليج 365”

كرمت جمعية القدس وهيئة المرابطين والهيئات المقدسية في مدينة القدس، أمس الأول، بلدية منطقة السلط في المملكة الأردنية، ممثلة برئيسها خالد الخشمان ب«وسام القدس»، تقديراً لمواقف البلدية وأهل السلط تجاه القدس. وقال رئيس جمعية القدس حسن أبو دلو، إن التكريم جاء بمناسبة إضاءة البلدية 22 ألف شمعة تحمل عبارة «القدس عربية» على أحد جبال السلط، حيث شوهدت من فلسطين المحتلة، كما قامت البلدية بتسمية شارع الستين باسم «القدس العربية».

وأكد أن السلط قدمت قوافل من الشهداء منذ عام 1939 إلى حرب الاستنزاف، واحتضنت البندقية الفلسطينية، موجهاً الشكر لأهالي السلط على مواقفهم الثمينة والمشرفة في القضية الفلسطينية. كما ثمن أبو دلو مواقف ملك الأردن عبدالله الثاني الثابتة تجاه القدس، والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية.