الأسهم تترقب المزيد من الاندماجات لتعزيز الثقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر



رجح محللون ماليون بأن يكون العام الجاري، عاماً مميزاً من حيث عمليات الاندماج والاستحواذ في قطاعات البنوك والعقار والتأمين، الأمر الذي سيعطي الأسهم المحلية مزيداً من الزخم، كما يعزز من مستويات النمو على صعيد الاقتصاد الكلي، ويخفض المخاطر، ويصب في صالح الأسواق والمساهمين مستقبلاً. وأكدوا حالة الإيجابية والتفاؤل على مستوى الاقتصاد الكلي، وقوة بيانات القطاع المصرفي على صعيد الودائع والقروض، وكفاية رأس المال، وتأثير هذه البيانات في أداء السوق، ولاسيما أن الارتفاعات المتوقعة ستكون بقيادة البنوك، مع ظهور باكورة نتائجها القوية الأسبوع الماضي.

وشددوا على أن الوضع الراهن في الأسواق يدلل على زيادة ثقة المستثمرين، والقناعة بأن الأسعار لا تزال ضمن مستويات فنية وأساسيات مغرية،، فيما لا يزال الرهان على عودة المستثمر المحلي للأسواق، وعدم الاعتماد فقط على المستثمر الأجنبي.

قال المحلل المالي عميد كنعان: «إن العام الجاري سيكون عام الاندماجات والاستحواذات، وتشكيل كيانات كبرى في قطاعات البنوك والعقار والتأمين، ما يعطي زخماً إضافياً للأسهم خلال المرحلة المقبلة، وسيسرع من عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة بشكل عام.

وأكد كنعان بأن الأسبوع الماضي جاء ضمن التوقعات من حيث الأداء، وكان مريحاً ومرضياً لجميع المستثمرين، ومدعماً بنتائج الشركات والتوزيعات النقدية، في حين أن أهم ما نشهده خلال الفترة الحالية، توزيعات الأرباح، وإعادة تغطية الفجوات السعرية في توزيعات الأرباح.

وبين أن وضع السوق يدلل على زيادة ثقة المستثمرين، والقناعة بأن الأسعار لا تزال ضمن مستويات فنية وأساسيات مغرية، كما أن عودة التفاؤل جاءت مع بداية النتائج الربعية والمحفزات الحكومية، فيما لا يزال الرهان على عودة المستثمر المحلي للأسواق وعدم الاعتماد على المستثمر الأجنبي والخليجي، مع ملاحظة التحسن النوعي في أحجام السيولة.

وشدد على أن موجة الارتفاعات، شملت قطاعات البنوك والعقار والطاقة، وطالت أيضاً أسهم المضاربة، ولاسيما أن سوق أبوظبي سجل أعلى مستوى له منذ 2005، أي منذ 14 عاماً، وذلك بعد ارتفاعه في أكبر وتيرة أسبوعية منذ شهر ديسمبر/‏ كانون الأول 2016، وما زلنا نتوقع المزيد من الارتفاعات، مع استمرار زخم الشراء الأجنبي في قطاع البنوك تحديداً.

ونوه بأن تعديلات قانون التملك العقاري في أبوظبي، من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، وستُسهم في تغيير المشهد الاستثماري في قطاع العقار، وهذا سينعكس بطبيعة الحال على الشركات العقارية، وكذلك على أسهم شركات المساهمة العامة.

وفي سوق دبي المالي، لفت كنعان إلى أن معظم الأسهم وصلت الآن إلى نقاط مقاومة مهمة، وتجاوز هذه النقاط قد يقود مؤشر السوق إلى مستويات من 2960 إلى 3000 نقطة، في ظل تواصل الشراء الأجنبي، ومع اتجاه الأنظار إلى نتائج «إعمار العقارية» الأسبوع الجاري، والتوقعات بأن تكون نتائجها الربعية محركاً رئيسياً للقطاع العقاري في دبي.



تثبيت أسعار الفائدة

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وأكد المحلل المالي وضاح الطه بأن هناك إيجابية وتفاؤلاً على مستوى الاقتصاد الكلي، وقوة بيانات القطاع المصرفي على صعيد الودائع والقروض، وكفاية رأس المال، وهذه البيانات تؤثر في السوق إيجاباً، وخصوصاً أن الارتفاعات المقبلة ستكون بقيادة البنوك، مع ظهور باكورة نتائجها القوية.

وقال الطه: عام 2019 لا يحمل ضغوطاً بسبب تثبيت الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، وهذا الأمر ممتاز لصالح اقتصاد الإمارات؛ حيث إن نسبة القروض إلى الودائع تسمح بمزيد من الإقراض، وبالتالي الظروف مهيأة بشكل إيجابي للبنوك خلال المرحلة المقبلة.

وتوقع الطه المزيد من الإيجابية في سوق أبوظبي بعد استكمال اندماج بنكي أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني، والاستحواذ على بنك الهلال، مع أهمية عملية مشاركة حكومة الشارقة في بنك الاستثمار، مرجحاً كذلك أن نشهد عملية اندماج أخرى في القطاع المصرفي، فيما لا نزال ننظر إلى قطاع التأمين، بإيجابية، في ظل عملية اندماج أو استحواذ مرتقبة في هذا القطاع.

وأضاف الطه بأن النتائج الإيجابية لقطاع البنوك تعزز بشكل كبير توزيعات الأرباح لعام 2019، كون 50% من إجمالي توزيعات الأرباح النقدية تأتي من القطاع المصرفي في أسواق الإمارات.



عودة السيولة



وتطرق إياد البريقي، المدير التنفيذي لشركة الأنصاري للخدمات المالية، إلى العوامل التي ساهمت في حالة التفاؤل في الأسواق المحلية،و أهمها عودة السيولة تدريجياً إلى الأسواق، وتوسعها لتطال معظم الشركات المدرجة، وهذه السيولة توزعت بين أجنبية وعربية ومؤسسات وأفراد، منوهاً بأن الحالة الراهنة تنقل الأسواق إلى مرحلة الانتعاش.

وبين أن العامل الثاني الذي ساهم في حالة التفاؤل، تصريحات لشركات مدرجة، منها الإعلان عن الموافقة على شراء 10% من أسهمها، كالاتحاد العقارية و «دانة غاز»، وكذلك «أبوظبي الأول» بتوسعة نسبة ملكية الأجانب، وأنباء ازدواجية الإدراج لسهم بيت التمويل بالبورصة السعودية، وكذلك التوزيعات النقدية، مع إعلان نتائج إيجابية عن أداء الربع الأول لبنك الإمارات دبي الوطني.

وأكد البريقي مجدداً أن أسعار الأسهم في الأسواق المحلية تشكل عامل جذبٍ، خصوصاً أنها أدنى من مستوياتها الحقيقية، مع ملاحظة النشاط على أسهم العقار سواء «إعمار العقارية» ومجموعتها، وكذلك «إشراق» و «أرابتك» وغيرها، والتي ساهمت جميعها في دعم المؤشرات.

وفيما يتعلق بالاندماجات، شدد البريقي على أن اندماج المؤسسات والشركات، هو بمنزلة ولادة كيان أكبر وأقوى، وتخفيض للمخاطر بشكل عام، والذي من شأنه أن يصب في صالح الأسواق والمساهمين مستقبلاً، ويشجع على دخول استثمارات جديدة في هذه الكيانات.