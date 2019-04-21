140 مستثمراً صينياً يستكشفون الفرص التجارية في الشارقة

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نظم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، مؤخراً بالتعاون مع مجلس الأعمال الصيني، ملتقى «أعمال الحزام والطريق بين الشارقة والصين» في مقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة؛ بهدف تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية والشراكات التي يوفرها القطاعان العام والخاص في الإمارة للشركات والمستثمرين الصينيين.

أقيم الملتقى بحضور لي جين، المستشار الاقتصادي والتجاري في القنصلية العامة لجمهوريه الصين الشعبية في دبي، في حين ضم الوفد: شاوغو هان، نائب رئيس شركة البترول الوطنية الصينية، بالنيابة عن مجلس الأعمال الصيني، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس، كما حضر الملتقى من جانب إمارة الشارقة: مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، ووليد بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومحمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب «استثمر في الشارقة».

وبمشاركة خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة «بيئة»، وشهاب الحمادي، مدير مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، وجاسم الحمادي، مدير تطوير المشاريع التجارية الجديدة في شركة «الشارقة القابضة» لإدارة الأصول، وأحمد الحليان مدير تطوير الأعمال في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وإيميرسون بارك، مدير عام تطوير الأعمال في شركة «غلف تاينر»، وليو لين، مدير عام شركة «ساتك»- فرع دبي. وتناول الملتقى، الذي حضره 140 مستثمراً صينياً، الميزات والتسهيلات التي توفرها المناطق الحرة الاقتصادية في الإمارة للمستثمرين الصينيين الحاليين والمحتملين، باعتبارها بوابة لتوسيع أعمالهم باتجاه الأسواق الإقليمية والعالمية؛ حيث يسعى مكتب «استثمر في الشارقة» من خلال تنظيم الملتقى إلى توسيع قاعدة الشركاء من مختلف أنحاء العالم، لا سيما للمستثمرين الصينيين‏ وتعريفهم إلى الفرص الواعدة التي تزخر بها إمارة الشارقة، وإطلاعهم على الخدمات والتسهيلات والتشريعات الاقتصادية المرنة التي توفرها الإمارة لمجتمع الأعمال.

وأطلق مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، خلال الملتقى، حسابه الرسمي على تطبيق «وي تشات» (WeChat) الأكثر استخداماً في الصين؛ بهدف تحقيق مرونة أكثر في التواصل بين المستثمرين من الجانبين وتكامل الخدمات الرقمية بينهما، وخصوصاً أن المكتب يعرض من خلال هذا الحساب أفضل الممارسات والتسهيلات التي تقدمها الإمارة للمستثمرين، وآخر المستجدات المتعلقة بالبيئة الاستثمارية. وقال لي جين، المستشار الاقتصادي والتجاري في القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في دبي،: «تتمتع الإمارات والصين بتاريخ طويل من العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية القوية والتي ترتكز على أسس متينة من التعاون الثنائي؛ حيث أسهمت هذه العلاقات بوجود 5000 شركة صينية تعمل في الإمارات نحو 735 منها مسجلة، وتعمل في الشارقة».

واستعرض مروان بن جاسم السركال، أمام الوفد الصيني الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الشارقة للمستثمرين الصينيين، مسلطاً الضوء على المقومات والإمكانات الكبرى للإمارة في مجالات الصناعة والقطاعات الحيوية المختلفة، مدعومة ببنى تحتية متطورة من الموانئ البحرية والمطارات والمناطق الحرة وغيرها من الخدمات والتسهيلات في العديد من القطاعات الأخرى.

وقال السركال: «نهدف من خلال هذا الملتقى إلى مساعدة المستثمرين الصينيين لتطوير وتوسيع أعمالهم، ودعم الجهود؛ لتحقيق مبادرة«الحزام والطريق»، وإقامة شراكات ثنائية طويلة الأجل لما فيه مصلحة الطرفين».

وأكد محمد جمعة المشرخ، أن الشارقة لديها الكثير لتقدمه للمستثمرين الصينيين، من خلال موقعها الجغرافي الفريد والبنية التحتية المتقدمة التي تشكل بيئة مثالية للأعمال في دولة الإمارات، ومركزاً استراتيجياً مهماً للتوسع في الأسواق المجاورة.

وأضاف المشرخ: «تحرص الشارقة باستمرار على تنظيم العديد من العروض الترويجية في المدن الصينية الكبرى؛ لتعريف المستثمرين بفرص الاستثمار في الإمارة، ونحن نشارك أيضاً فرصاً مهمة مع المبعوثين الدبلوماسيين والاقتصاديين؛ من أجل المحافظة على التواصل المستمر بين مجتمع الأعمال من الجانبين ولهذا أطلقنا حساب ال«وي تشات» (WeChat) كقناة اتصال جديدة بين الشارقة والمستثمرين الصينيين».

جلسة نقاشية

تضمن الملتقى جلسة نقاشية بعنوان: «فرص الاستثمار في الشارقة» استعرضت مقومات الأعمال التي توفرها الإمارة في القطاعات الاقتصادية المتنوعة للمستثمرين الصينيين؛ وذلك في إطار الشراكة بين الشارقة والصين، وعرض مكتب (استثمر في الشارقة) في الجلسة الميزات والمقومات التي مكنت الشارقة من مواصلة جذب الاستثمارات الأجنبية الجيدة التي تواصل النمو.

وتحدث خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة «بيئة»، عن أبرز الأعمال التي تقدمها الشركة في حين أشار شهاب الحمادي، مدير مدينة الشارقة للإعلام «شمس» إلى المزايا التي تقدمها المدينة للمستثمرين.

كما أشار أحمد الحليان مدير تطوير الأعمال في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، إلى المزايا الاستثمارية التي يوفرها المجمع ، بينما تحدث جاسم الحمادي، مدير تطوير المشاريع التجارية الجديدة في شركة الشارقة القابضة لإدارة الأصول، عن الخدمات الاستثمارية التي تقدمها للمستثمرين.