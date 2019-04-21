صور.. تجدد الاشتباكات بين قوات السراج والجيش الليبى بمحيط طرابلس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد محيط العاصمة الليبية طرابلس، اشتباكات، مساء السبت، بين قوات حكومة الوفاق، وقوات اللواء خليفة حفتر، فى محاور عدة.
وقالت وكالة رويترز، إنه سمع دوى انفجارات ونيران مدافع مضادة للطائرات فى مناطق بالعاصمة الليبية طرابلس، فى ساعة متأخرة من مساء السبت.
وقال مراسل لرويترز، وسكان آخرون إنهم شاهدوا طائرة تطلق النار ولكن لم تتوفر تفاصيل أخرى.
تجدد الاشتباكات بمحيط طرابلس
تجدد الاشتباكات بمحيط طرابلس
تجدد الاشتباكات بمحيط طرابلس
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