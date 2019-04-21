شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية الجزائرية: 24 مرشحا محتملا لانتخابات الرئاسة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية أن 24 شخصا سحبوا استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها فى 4 يوليو المقبل.

وقالت وزارة الداخلية الجزائرية - فى بيان مساء اليوم السبت إن الـ24 مرشحا محتملا حصلوا على استمارات جمع التوقيعات اللازمة للترشح للرئاسة.

وأشار كشف بأسماء المرشحين المحتملين - نشرته وزارة الداخلية مع بيانها - إلى أن جميعهم من المستقلين وليس بينهم ممثلون لأى حزب.

ويحتاج المرشح للرئاسة الجزائرية لجمع 600 توقيع لأعضاء منتخبين فى البرلمان أو البلديات أو جمع 60 ألف توقيع من مواطنين بواقع 1500 توقيع لكل ولاية على الأقل.