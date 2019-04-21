سماع دوي انفجارات ونيران مدافع مضادة للطائرات في العاصمة الليبية

وقال مراسل لرويترز وسكان آخرون، إنهم شاهدوا طائرة مسيرة أو طائرة تطلق النار ولكن لم تتوفر تفاصيل أخرى.

وكانت وكالة "رويترز" قالت أيضا، إن ليبيا أغلقت المطار العامل الوحيد في طرابلس بعد أنباء عن هجوم جوي على العاصمة.

​وذكرت الوكالة، اليوم الأحد 21 أبريل / نيسان، أن الموقع الإلكتروني لمطار معيتيقة الدولي، قال إن هذا الإجراء جاء بعد حديث سكان عن تعرض العاصمة لهجوم جوي.

وقال المطار على صفحته على "فيسبوك": "تم إغلاق المجال الجوي للمطار من قبل سلطات مصلحة الطيران المدني لحين إشعار آخر، لإجراءات السلامة الجوية، مضيفا: "لا صحة للشائعات التي تتوارد بقصف مطار معيتيقة الدولي".

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وتابع: "عودة طائرة طيران الراحلة من مدرج الإقلاع بمطار بنغازي قادمة لمطار معيتيقة الدولي في رحلتها الداخلية المقررة لهذا اليوم لتكون العودة الساعة 17:30 يوم الغد".

وتشهد العاصمة طرابلس منذ عدة أيام اشتباكات عنيفة في عدد من المحاور حول العاصمة طرابلس بين الكتائب والقوات الموالية للمجلس الرئاسي، وقوات الجيش الوطني التابعة للمشير خليفة حفتر.

وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي أواخر 2011 من انقسام حاد في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة خليفة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.