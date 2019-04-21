شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس المتوقع خلال فترة «الاختبارات».. تقلبات جوية ورياح نشطة على عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقرير لها أهم التقلبات الجوية المتوقعة في الأسبوع الأول من الاختبارات الدراسية.
وتوقعت الهيئة أن يكون هناك نشاط للرياح السطحية مع بداية هذا الأسبوع قد تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وخاصة المناطق المفتوحة ويكون تأثيرها يوم غد الأحد على “تبوك بما فيها سواحل المنطقة باتجاه الجنوب إلى سواحل منطقة مكة المكرمة والجوف والحدود الشمالية”.
كما ينتقل هذا النشاط ليؤثر يومي الاثنين والثلاثاء على مناطق الرياض والشرقية ويمتد إلى منطقة نجران.
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