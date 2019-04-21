شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار قانوني: توثيق المحاكمات صوت وصورة يحد من أخطاء «التقاضي» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد سلطان المخلفي مستشار قانوني، اليوم السبت، أن قرار توثيق الجلسات صوتاً وصورة في المحاكم يتوافق مع رؤية 2030

وقال المستشار خلال لقائه في برنامج “يا هلا” المذاع عبر فضائية “روتانا خليجية” : إن قرار توثيق الجلسات صوتا وصورة في المحاكم جاء ليؤكد على مبدأ الشفافية والعلانية لدى القضاء السعودي.

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وأضاف المخلفي: توثيق الجلسات صوتاً وصورة في المحاكم سوف يعمل على تدارك الأخطاء الواردة في مجريات عملية التقاضي.