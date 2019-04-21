انت الان تتابع الشقيقتان الهاربتان من السعودية: «كنا نعامل كالعبيد» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الشقيقتان الهاربتان: نحتاج دعمكم ونريد الحماية نريد بلدا يرحب بنا ويحمي حقوقنا.. أسرتنا تهددنا كل يوم في بلادنا.. كان علينا تغطية وجوهنا وطهو الطعام مثل العبيد

"كان علينا تغطية وجوهنا وطهو الطعام...مثل العبيد، لا نريد ذلك، نريد حياة حقيقية، نريد حياتنا"، هكذا قالت وفاء، 25 عاما، التي فرت من السعودية مع شقيقتها. والشقيقتان وفاء ومها السبيعي 28 عاما الآن في جمهورية جورجيا وتعيشان تحت حماية الدولة التي تقدم لهما المأوى. وتسعى الشقيقتان لإعلام المجتمع الدولي بقصتهما عبر تويتر وحساب مخصص لذلك بعنوان @GeorgiaSisters. وتناشد الشقيقتان الأمم المتحدة لمساعدتهما للذهاب إلى بلد آمن ثالث، وسافرت الفتاتان لجورجيا لأن السعوديين لا يحتجون لتأشيرة دخول إليها.

وقالت وفاء: "نحتاج دعمكم، نريد الحماية، نريد بلدا يرحب بنا ويحمي حقوقنا"، بحسب "بي بي سي". ووصلت الشقيقتان، اللتان بدا عليهما القلق والذعر، إلى إدارة الهجرة في جورجيا الخميس الماضي في صحبة مسؤولين من إدارة الهجرة. وفي مقابلة مع وسائل الإعلام المحلية، قالتا إنهما لا تشعران بالأمن في جورجيا لأنه سيكون

وقالت وفاء: "نحتاج دعمكم، نريد الحماية، نريد بلدا يرحب بنا ويحمي حقوقنا"، بحسب "بي بي سي".

ووصلت الشقيقتان، اللتان بدا عليهما القلق والذعر، إلى إدارة الهجرة في جورجيا الخميس الماضي في صحبة مسؤولين من إدارة الهجرة.

وفي مقابلة مع وسائل الإعلام المحلية، قالتا إنهما لا تشعران بالأمن في جورجيا لأنه سيكون من السهل على أقاربهم الرجال العثور عليهما هناك.

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وعندما سُئلتا عن أسباب الشعور بأنهما مهددتان في السعودية، أجابت وفاء "لأننا نساء".

وأضافت: "أسرتنا تهددنا كل يوم في بلادنا"، وقالت شقيقتها مها إن لديهما أدلة على ذلك.

ويعد هروب وفاء ومها السبيعي أحدث قضية لنساء يهربن من السعودية، التي يتوجب على المرأة فيها الحصول على إذن من وليها الرجل للعمل أو السفر.

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وفي يناير 2019 حظيت قضية الفتاة السعودية رهف محمد القنون، 18 عاما، بتغطية إعلامية دولية واسعة، بعد أن سافرت إلى تايلاند ورفضت الخروج من الفندق خشية الترحيل إلى السعودية وناشدت المجتمتع الدولي المساعدة على تويتر، وحصلت رهف بعد ذلك على حق اللجوء في كندا.

وفي مارس حصلت شقيقتان سعوديتان أخريان كانتا قد أمضيتا 6 أشهر مختفيتان في هونج كونج على تأشيرة إنسانية بعد الفرار، هربا من حياة "العنف والقمع".

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وقالت سارا ليا ويتسون مديرة منظمة هيومان رايتسووتش لشؤون الشرق الأوسط "في السعودية يسيطر الرجال على حياة المرأة من المولد حتى الوفاة بسبب نظام وصاية الرجل".

وأضافت: "قالت السلطات الجورجية إنها ستحترم حق الشقيقتين في طلب اللجوء، وهو الرد المناسب والمأمول، التركيز الحقيقي الآن هو إزالة التمييز الممنهج التي تلقاه المرأة في السعودية وتقديم العون للنساء السعوديات اللاتي يواجهن التمييز".

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وكانت السلطات الكندية قد اتخذت قرارا بشأن الفتاة السعودية الهاربة رهف محمد القنون، التي حصلت على اللجوء في البلاد بعد هروبها من عائلتها، إذ قال «ماريو كالا» المدير التنفيذي لوكالة «كوستي» المتخصصة بمساعدة المهاجرين والمتعاقدة مع الحكومة الكندية، إن وكالة الهجرة الكندية قامت بتوظيف حارس لضمان أمن الفتاة السعودية، مؤكدا أن الفتاة تلقت تهديدات عبر الإنترنت، وقامت الوكالة بتأمين حارس لـ«ضمان ألا تبقى لوحدها أبدا»، وذلك وفقا لمجلة «نيوزويك» الأمريكية، مضيفًا: «من الصعب أن نحدد مدى خطورة هذه التهديدات. ولكنا نأخذها على محمل الجد».

وقال سفير كندا السابق بالسعودية ديفيد تشاترسون، إن تدخل الحكومة الكندية على خط قضية الفتاة السعودية رهف جاء بدافع سياسي، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.

ورأى تشاترسون، في مقابلة تلفزيونية مع قناة «CBC» الكندية، أن هذه الخطوة لم تكن أفضل شيء تفعله الحكومة الكندية، حيث يوجد 25 مليون لاجئ حول العالم ظروفهم أصعب من هذا الفتاة، موضحا أن اختيار رئيس الوزراء الكندي تقديم الملاذ للفتاة السعودية، محاولة منه لإقحام نفسه في القصة.

وأضاف الدبلوماسي الكندي: «لا ينبغي على الحكومة الكندية إعطاء الدروس، بل عليها الدخول في حوار مع الرياض عبر القنوات الرسمية، ليس عبر التغريدات أو القفز على القضايا المنتشرة في وسائل الإعلام».