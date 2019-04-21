شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس العسكرى بالسودان يحيل 8 ضباط بقيادة جهاز الأمن والمخابرات للتقاعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قراراً بإحالة جميع الضباط برتبة الفريق بهيئة قيادة جهاز الأمن والمخابرات الوطني، وعددهم 8 ضباط، للتقاعد، وذلك في إطار خطة وإجراءات إعادة هيكلة وتنظيم الجهاز.

وشمل القرار كلا من: تاج السر عثمان سليمان، عبد العزيز عبد الله بخيت، دخري الزمان عمر محمد، سليمان محمد أحمد محمد، أحمد مختار أحمد، عبد الوهاب الرشيد علي، محمد مختار حسن وعباس علي خليفة.