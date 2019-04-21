تعين محافظ جديد بالنيابة لبنك الجزائر

الجزائر-سبوتنيك. وخلف حيواني في المنصب بشكل مؤقت، محمد لوكال الذي عين وزيرا للمالية في الحكومة الجديدة التي أعلن عنها في الفاتح أبريل الجاري.

وفي نفس السياق عين رئيس الدولة الجزائري، أحمد وارت مديرا عاما للجمارك خلفا لفاروق باحمد الذي انهيت مهامه في وقت سابق.

ويمنح الدستور الجزائري صلاحيات محددة لرئيس الدولة للتعيين في بعض المناصب العليا في الدولة.