توقعات #الطقس غدا.. #أمطار_رعدية ورياح مثيرة للأتربة على معظم المناطق

صحيفة الخليج الالكترونية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن تكون الفرصة مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة، المصحوبة بنشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار، على معظم مناطق المملكة غدًا السبت.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها اليوم، إن الفرصة ستكون مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة، المصحوبة بنشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار، على مرتفعات: نجران، وجازان وعسير، والباحة، إضافة إلى الشرقية، فيما لم تستبعد توقعات الهيئة تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

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وأشارت إلى نشاط في الرياح السطحية، المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من الرؤية الأفقية، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة، على كل من تبوك، والجوف والحدود الشمالية، إضافة إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، قالت الهيئة، إن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية، بسرعة تتراوح بين 20 كم إلى 45 كم/ ساعة، وارتفاع الأمواج من متر إلى متر ونصف المتر، وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح بين شمالية شرقية إلى شرقية، بسرعة بين 15ـ 38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف المتر. ولفتت الهيئة إلى أن درجات الحرارة تتراوح بين 6 درجات للصغرى، و38 درجة للعظمى.