شكرا لقرائتكم خبر عن خلال ساعات.. بدء التسجيل في «رياض الأطفال» عبر «نظام نور» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

يبدأ خلال ساعات التسجيل الإلكتروني للطلاب والطالبات في مرحلة رياض الأطفال عبر نظام “نور”، وذلك في تمام السابعة من صباح غدٍ الأحد.

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وأوضحت الوزارة، طريقة التقديم، التي تتمثل في الدخول على الشاشة الرئيسية لنظام “نور”، وإدخال اسم ولي الأمر، واختيار تسجيل طالب جديد، ثم إدخال (رقم الهوية / الإقامة) وصلة القرابة وتاريخ الميلاد، وتحديد صف الطفل بناءً على تاريخ الميلاد، وإدخال بيانات الطالب وبيانات السكن والاتصال، وبعد ذلك اختيار المدرسة الأساسية حسب إدارة التعليم.

وإذا لم تتوافر أماكن شاغرة يتم اختيار مدرسة الانتظار، ثم الموافقة على الإقرار والتعهد.

ويمكن الاطلاع على خطوات التسجيل والشروط والمستندات المطلوبة سواء بالنسبة للطالب السعودي أو غير السعودي أو أبناء مواطني دول الخليج، مزودة بصور توضيحية عبر الرابط الإلكتروني التالي (اضغط هنا).