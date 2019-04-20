انت الان تتابع 4364 حالة انتهاك بحق الصحفيين في اليمن خلال 2018 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
رصدت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين (صدى)، اليوم السبت، 4364 حالة انتهاك بحق الصحافة والصحفيين في اليمن خلال عام 2018 ارتكبت ميليشيا الحوثي الانقلابية 98.2% منها. وكشفت المنظمة في تقريرها السنوي الثاني بعنوان (الإجهاز على الشهود) حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية، أن الانتهاكات توزعت على 3 فئات تمثلت في انتهاكات طالت الأفراد، ومؤسسات ووسائل إعلامية، وانتهاكات الجماعية. وجاءت الانتهاكات بحسب التقرير بواقع 4050 حالة بنسبة 92.9%؛ تلاها 202 حالة طالت الأفراد صحفيون وعاملون بنسبة 4.6% في حين طالت الانتهاكات 112 مؤسسة ووسيلة إعلامية بنسبة 2.5%.
كما توزعت حالات الانتهاك على 46 نوعاً؛ جاء في مقدمتها الانتهاكات التي طالت الأفراد بعدد 31 نوعاً بنسبة 67% ؛ تلاها الانتهاكات التي طالت المؤسسات والوسائل بـ11 نوعاً بنسبة 24%، والانتهاكات الجماعية بـ 4 أنواع بنسبة 9%.ومن حيث التوزيع الجغرافي، فقد توزعت الانتهاكات على 14 محافظة يمنية، حيث جاءت العاصمة
كما توزعت حالات الانتهاك على 46 نوعاً؛ جاء في مقدمتها الانتهاكات التي طالت الأفراد بعدد 31 نوعاً بنسبة 67% ؛ تلاها الانتهاكات التي طالت المؤسسات والوسائل بـ11 نوعاً بنسبة 24%، والانتهاكات الجماعية بـ 4 أنواع بنسبة 9%.
ومن حيث التوزيع الجغرافي، فقد توزعت الانتهاكات على 14 محافظة يمنية، حيث جاءت العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في مقدمة المحافظات؛ بواقع 4248 انتهاكاً بنسبة 97.3%؛ تلتها محافظة تعز بـ26 حالة بنسبة 0.6%، وعدن 23 حالة بنسبة 0.52%، والحديدة 22 حالة بنسبة 0.50%، وذمار 7 حالات انتهاك بنسبة 0.16%، ولحج 6 حالات بنسبة 0.13%.
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