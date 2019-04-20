اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي نفّذت قوة عسكرية سودانية، شاركت فيها عناصر استخبارية، عملية مداهمة لمقر إقامة الرئيس المعزول عمر البشير. الفريق العسكري عثر على كميات كبيرة من النقد الأجنبي والعملة المحلية، بلغت أكثر من ستة ملايين يورو، و351 ألف دولار، وخمسة مليارات جنيه سوداني. عملية المداهمة جاءت تنفيذًا لتعليمات المجلس العسكري الانتقالي بمكافحة كافة صور الفساد. Advertisements النيابة قررت إيداع المبالغ التي عُثر عليها في خزينة بنك السودان المركزي، كما أمرت بتقييد دعوى تحت المواد 5 و6 من قانون النقد الأجنبي والمادة 35 من قانون غسيل الأموال.

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كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. أول تحرك قضائي ضد البشير بعد ضبط مبالغ مالية «مهولة» بمقر إقامته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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