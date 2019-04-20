الحوثيون يعلنون وفاة الوزير «الاستثنائي»

وذكرت وكالة "سبأ" للأنباء الخاضعة للحوثيين أن مهدي المشاط، رئيس ما يُسمى "المجلس السياسي الأعلى" التابع للميليشيات بعث برقية عزاء ومواساة في وفاة الماوري "59 عامًا".
وبحسب البرقية، توفي الماوري أثناء تلقيه العلاج في أحد المستشفيات بجمهورية لبنان إثر مرض عضال.
وقال المشاط - في البرقية: "كان رجل أمن استثنائيًّا، قاد وزارة الداخلية بنجاح واقتدار في أصعب الظروف التي مر بها الوطن".
ولم يوضح الحوثيون تفاصيل بشأن نقل الماوري إلى لبنان، رغم سيطرة الحكومة الشرعية على جميع المنافذ البرية والجوية.
ويشهد اليمن حربًا بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين، المسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر 2014 .
وللنزاع في اليمن امتدادات إقليمية ودولية، فمنذ 25 مارس 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، بقيادة الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، المتهمين بتلقي دعم إيراني.
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