شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نائب البابا تواضروس يدلى بصوته فى الاستفتاء على الدستور بنيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى الأنبا ديفيد، نائب البابا تواضرس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك بمقر القنصلية العامة فى نيويورك، وحرص المصريون المتواجدون بمقر القنصلية على التقاط صور تذكارية معه.



صورة تذكارية مع نائب البابا تواضروس

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد قررت إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى الخارج أيام 19 و20 و21 أبريل الحالى، وفى الداخل أيام 20 و21 و22 أبريل، مشيرة إلى أن مواعيد الاستفتاء فى الخارج راعت إجازات نهاية الأسبوع بالنسبة للمصريين المقيمين فى الخارج.

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نائب البابا يستعد للإدلاء بصوته

وتجرى عملية التصويت فى 140 مقرًا انتخابيًا فى 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية فى الخارج، حيث إنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت على الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لدولة الاعتماد.





ووفقًا للضوابط التى أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات يحق لكل مواطن مصرى متواجد فى الخارج التصويت فى الاستفتاء على أن يحمل معه أصل جواز السفر المميكن السارى أو أصل بطاقة الرقم القومى سواء أكانت سارية أم لا.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.