شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الجزائرى يستدعى رئيس الوزراء السابق ووزير المالية الحالى للتحقيق فى قضايا فساد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استدعى القضاء الجزائري اليوم السبت كل من أحمد أويحيى رئيس الوزراء السابق، ومحمد لوكال وزير المالية الحالي محافظ بنك الجزائر المركزي السابق، للتحقيق في قضايا فساد.
وذكر التلفزيون الجزائري الرسمي إن محكمة "سيدي امحمد" بالجزائر العاصمة استدعت اليوم أويحيى ولوكال للتحقيق في قضايا تبديد المال العام والحصول على امتيازات غير مشروعة.
وكان الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري، قد طالب القضاء بالتحقيق في قضايا فساد متهم فيها من أسماهم بـ"العصابة" في إشارة إلى عدد من رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وعدد من المقربين منه.
كانت هذه تفاصيل خبر القضاء الجزائرى يستدعى رئيس الوزراء السابق ووزير المالية الحالى للتحقيق فى قضايا فساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.