الحوثيون يعلنون وفاة وزير داخلية حكومتهم الانقلابية فى إحدى مستشفيات لبنان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مليشيا الحوثى وفاة وزير الداخلية فى حكومة الانقلاب التى تقودها، وذلك فى العاصمة اللبنانية بيروت. وذكرت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية أن عبدالحكيم الماورى وزير داخلية الانقلاب توفى أثناء تلقيه العلاج فى إحدى المستشفيات لبنان، فيما قالت المليشيا الحوثية إن الماوري، توفى إثر "مرض عضال"، دون الكشف عن هويته.

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