إدانة سعودية لحدث إرهابي مزدوج

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وعبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة "واستنكارها للهجوم الإرهابي المزدوج الذي استهدف وزارة الاتصالات في العاصمة الأفغانية كابول، والذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص"، حسب وكالة الأنباء السعودية.
وأكد المصدر وقوف المملكة إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية ضد الإرهاب والتطرف.
© AFP 2019 / Yuri Kadobnov
وقالت الداخلية الأفغانية، في بيان، إن "الاعتداء الإرهابي أسفر عن استشهاد 4 مدنيين و3 رجال أمن، بالإضافة إلى إصابة 8 أشخاص".
وتمكنت القوات الأمنية من القضاء على 4 أشخاص نفذوا الهجوم.
من جهته نعى وزير الاتصالات الأفغاني شهزاد آريوبي، عبر حسابه على "تويتر"، مصرع 5 من موظفي الوزارة في الاعتداء، وأشاد بجهود القوات الأمنية التي تمكنت من إنقاذ أرواح مئات الأشخاص العالقين في المكاتب".
وقد استطاعت القوات الأمنية من إنقاذ أرواح 2800 من المراجعين وموظفي وزارتي الاتصالات والإعلام والثقافة المجاورة لها فضلا عن بعض الإدارات القريبة، بحسب ما جاء في بيان الداخلية الأفغانية.
ونددت الرئاسة الأفغانية بالهجوم واصفة إياه بـ "الوحشي".
© REUTERS / Omar Sobhani
ووقع الهجوم في منطقة حيوية تشهد اكتظاظ مروري وازدحاما في وسط العاصمة وبالقرب من العديد من الوزارات المصارف وأحد الفنادق الكبيرة التي يرتادها أجانب.
ولم تعلن أية جماعة، حتى الآن، مسؤوليتها عن الاعتداء، كما نفت حركة طالبان تورطها.
وبالمقابل بث نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر جسد أحد المهاجمين مضرجا بدمائه وبالقرب منه علم تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول).
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