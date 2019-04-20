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إدانة سعودية لحدث إرهابي مزدوج

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وعبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة "واستنكارها للهجوم الإرهابي المزدوج الذي استهدف وزارة الاتصالات في العاصمة الأفغانية كابول، والذي أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص"، حسب وكالة الأنباء .

وأكد المصدر وقوف المملكة إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية ضد الإرهاب والتطرف.

محادثات و مفاوضات بين طالبان والمعارضة الأفغانية (أفغانستان) في موسكو 5 فبراير/ شباط 2019

© AFP 2019 / Yuri Kadobnov

وأعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، مقتل 7 من المدنيين وعناصر الشرطة، بهجوم مسلح استهدف، اليوم السبت، ولعدة ساعات مقر وزارة الاتصالات والتقنية المعلوماتية وسط العاصمة كابول.

وقالت الداخلية الأفغانية، في بيان، إن "الاعتداء الإرهابي أسفر عن استشهاد 4 مدنيين و3 رجال أمن، بالإضافة إلى إصابة 8 أشخاص".

وتمكنت القوات الأمنية من القضاء على 4 أشخاص نفذوا الهجوم.

من جهته نعى وزير الاتصالات الأفغاني شهزاد آريوبي، عبر حسابه على "تويتر"، مصرع 5 من موظفي الوزارة في الاعتداء، وأشاد بجهود القوات الأمنية التي تمكنت من إنقاذ أرواح مئات الأشخاص العالقين في المكاتب".

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وقد استطاعت القوات الأمنية من إنقاذ أرواح 2800 من المراجعين وموظفي وزارتي الاتصالات والإعلام والثقافة المجاورة لها فضلا عن بعض الإدارات القريبة، بحسب ما جاء في بيان الداخلية الأفغانية.

ونددت الرئاسة الأفغانية بالهجوم واصفة إياه بـ "الوحشي".

تدريبات عسكرية للجيش الوطني الأفغاني في كابول، أفغانستان 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2017

© REUTERS / Omar Sobhani

وقال الرئيس محمد أشرف غني، في بيان، إن "أعداء أفغانستان وعبر استهدافهم الموظفين المدنيين ومهاجمة المنشآت العامة وزرع الرعب والتوحش أثبتوا مرة أخرى أن غايتهم الوحيدة هو القتل وارتكاب الجرائم".

ووقع الهجوم في منطقة حيوية تشهد اكتظاظ مروري وازدحاما في وسط العاصمة وبالقرب من العديد من الوزارات المصارف وأحد الفنادق الكبيرة التي يرتادها أجانب.

ولم تعلن أية جماعة، حتى الآن، مسؤوليتها عن الاعتداء، كما نفت حركة طالبان تورطها.

وبالمقابل بث نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر جسد أحد المهاجمين مضرجا بدمائه وبالقرب منه علم تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول).

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