اليمن... "أنصار الله" تقصف تجمعات لجنود سعوديين في جيزان

القاهرة — سبوتنيك. وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، إن وحدتي سلاح الجو المسير والمدفعية نفذتا عملية مشتركة استهدفت تجمعات وتحصينات الجنود السعوديين في مركز العرعر بجيزان.

© AP Photo / Hani Mohammed

ولم تذكر "المسيرة" تفاصيل عن عملية القصف المدفعي المسنود من سلاح الجو المسير.

وتستخدم جماعة "أنصار الله"، الطائرات المسيرة في تصحيح نيران المدفعية، عبر الإحداثيات التي ترسلها طائرات الاستطلاع.

وفي سياق آخر، نصبت وحدة الهندسة في "أنصار الله" كمينا بعبوة ناسفة للجيش اليمني قبالة السديس في قطاع نجران، أوقع قتلى وجرحى في صفوف العسكريين اليمنيين.

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أما في قطاع عسير، استهدف مقاتلو "أنصار الله" بصاروخ موجة آلية عسكرية قبالة منفذ علب الحدودي، أدى إلى إعطابها، حسب "المسيرة".

ويقوم التحالف الذي تقوده السعودية، منذ 26 مارس / آذار 2015، بتنفيذ عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.