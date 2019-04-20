"أنصار الله" تعلن وفاة وزير داخليتها في لبنان

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© REUTERS / Khaled Abdullah
واعتبر المشاط أن "الوطن خسر برحيل اللواء الماوري، أحد قياداته الأمنية التي حملت على عاتقها هموم الوطن في كل المراحل والمنعطفات الصعبة وآخرها العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي".
وعين رئيس المجلس السياسي الأعلى السابق صالح الصماد في 13 كانون الأول/ ديسمبر 2017، اللواء الركن عبد الحكيم الماوري وزيراً للداخلية خلفاً للقيادي في تنظيم المؤتمر الشعبي العام اللواء الركن محمد عبد الله القوسي، بعد أيام من إعلان "أنصار الله" مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في مواجهات دامية مع قوات موالية له بالعاصمة صنعاء مطلع ديسمبر قبل الماضي.
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