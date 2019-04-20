محكمة جزائرية تستدعي رئيس الوزراء السابق ووزير المالية الحالي في قضايا تبديد المال العام

واستقال، أحمد أويحيى، من منصب رئيس الوزراء في 11 آذار/مارس قبل أن يعلن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة استقالته.

وتشهد الجزائر تغييرات كبيرة في السلطة السياسية للبلاد على خلفية حراك شعبي واسع مستمر اندلع يوم 22 فبراير 2019 قبيل الانتخابات الرئاسية ودفع الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، البالغ 82 عاما من عمره والذي يعاني من مشاكل صحية، للتخلي عن الترشح لولاية خامسة والاستقالة من منصبه.