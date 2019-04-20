كما أكد القيادي بالحزب، بحسب "رويترز" اعتقال رئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف أحمد هارون والنائب الأول السابق للبشير علي عثمان محمد ومساعد رئيس الجمهورية عوض الجاز. يتبع…

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كانت هذه تفاصيل خبر قيادي بـ"المؤتمر الوطني": اعتقال النائب الأول السابق للبشير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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