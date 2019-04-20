"الكتيبة 17 صاعقة" التابعة لحفتر تعلن مقتل أحد قادتها في طرابلس

طرابلس / الخليج 365



أعلنت "الكتيبة 17 صاعقة"، التابعة لقوات اللواء المتقاعد "خليفة حفتر"، السبت، مقتل أحد قادتها الميدانيين بالعاصمة طرابلس، في اشتباكات مع قوات حكومة "الوفاق" المعترف بها دوليا.

ونشرت القوّة، في بيان مقتضب عبر فيسبوك، أن "عامر بوشرادة"، القائد الميداني في محور وداي الربيع، جنوبي طرابلس قتل في اشتباكات السبت.

وتدور حاليًا اشتباكات عنيفة بين الجانبين في عدة محاور جنوبي العاصمة، في محاولة من "الوفاق" الضغط على قوات حفتر للانسحاب من المطار نحو منطقة قصر بن غشير.

والسبت هو اليوم السابع عشر منذ أن أطلق حفتر (قائد قوات الشرق الليبي)، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق.

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بدورها أعلنت منظمة الصحة العالمية سقوط 220 قتيلا و1066 جريحا، إضافة إلى نزوح أكثر من 18 ألف شخص، منذ بدء الهجوم على طرابلس.

ولم تتمكن قوات الشرق حتى اللحظة من تحقيق هدفها بالسيطرة على العاصمة، وسط اتهامات ليبية لدول إقليمية بدعم حفتر.

والجمعة، أعلنت تونس أنها تبذل جهودا لعقد اجتماع يضم وزراء خارجية تونس، الجزائر ومصر، لتنسيق الجهود بهدف إنهاء حالة التوتر واستئناف المباحثات السياسية بين الفرقاء.

وأطلق حفتر هجومه على طرابلس بينما كانت الأمم المتحدة تستعد لعقد مؤتمر للحوار في مدينة غدامس الليبية، بين يومي 14 و16 أبريل/ نيسان الجاري، ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة النزاع.

ومنذ 2011، يشهد البلد الغني بالنفط صراعا على الشرعية والسلطة، يتمركز حاليا بين حكومة الوفاق وحفتر.‎

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