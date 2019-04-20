النفايات والقرود والحمير .. ”ثلاثي” يستقبل زوار بلقرن على مدخل مدينة عفراء

صحيفة الخليج الإلكترونية

الخليج – صالح بن دايل: تستقبل محافظة بلقرن ، شمالي منطقة عسير ؛ -على غير عادات أهلها- زوار المحافظة بالنفايات التي تنبعث منها الأدخنة والسموم وتتجمع عليها القرود والحمير وهو ماقد يعرض المارّة لخسائر في الأرواح والممتلكات ، فمرمى النفايات لايبعد عن طريق”عفراء – بيشة” الرئيسي سوى أمتار قليلة .

وناشد أهالي المحافظة في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ؛ بالتدخل وإنقاذ الإنسان والمكان والحيوان من أضرار المرمى التي لاتخفى على أحد ؛ سيما بلدية بلقرن كونها هي المسؤولة أمام الله وخلقه ، منوهين إلى أن أرضية المرمى صلبة وهو ماجعل طمرها صعباً مطالبين نقلها بعيداً عن مدخل المحافظة فمن غير المنطق والصواب إن يُستقبل الزوار للمحافظة بالأدخنة والسموم وفضلات الإنسان والحيوان .

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