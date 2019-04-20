“أبو هداية” حمد الله …أهزوجه بطعم السكر

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الخليج - حسن القبيسي
أوضح الاعلامي والكاتب الرياضي “محمد ابو هداية” عبر حسابه في تويتر ، أن لاعب النصر عبدالرزاق حمد الله لاعب ذو قيمة فنية عالية الجودة ، باذخة الجمال .. سخية العطاء؛ تستقيم الأهداف حين يُطل؛ تبوز خطوات النصر كلما أنشد
وأضاف إنه عنفوان الياسمين ؛ وأهزوجه بطعم السُكّر ؛ بل إمبراطور اللحن الفرائحي ؛ ومُلهم لكل الأذواق
وبين انه هو وحده .. من أجاد :
لفت إنتباه القمر … للنصر (!!)
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