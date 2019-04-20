“أبو هداية” حمد الله …أهزوجه بطعم السكر

الخليج - حسن القبيسي

أوضح الاعلامي والكاتب الرياضي “محمد ابو هداية” عبر حسابه في تويتر ، أن لاعب النصر عبدالرزاق حمد الله لاعب ذو قيمة فنية عالية الجودة ، باذخة الجمال .. سخية العطاء؛ تستقيم الأهداف حين يُطل؛ تبوز خطوات النصر كلما أنشد

‏ وأضاف إنه عنفوان الياسمين ؛ وأهزوجه بطعم السُكّر ؛ بل إمبراطور اللحن الفرائحي ؛ ومُلهم لكل الأذواق

وبين انه ‏هو وحده .. من أجاد :

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‏لفت إنتباه القمر … للنصر (!!)