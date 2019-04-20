ماجد المهندس واليسا..ثنائية جديدة للطرب والاحساس مع “روتانا” في جدة

الخليج - محمد المليص

في ثلاثية غنائية مميزة جمعت من جديد بين “برنس الغناء” ماجد المهندس، و”ملكة الاحساس” اليسا، و”هرم شركات الانتاج” روتانا للصوتيات والمرئيات، عاش الجمهور السعودي في “عروس البحر الأحمر” جدّة ، أمسية عشاء ساهرة، اتحد فيها الغناء والاحساس مع دقة التنظيم والاحترافية المتعلقة بالأمور الفنية من هندسة صوت واضاءة وديكور وتأمين احتياجات النجوم والجمهور على حد سواء.

وقد أكتظ الجمهور من مختلف الفئات ومدن المملكة العربية السعودية، في فندق “هيلتون”، للاسمتاع بهذه السهرة الأولى من نوعها على صعيد حفلات الفنادق في مدينة جدة، والنتيجة “ليلة روتانية” من العمر.. بدأتها المطربة اللبنانية اليسا في أول حفل جماهيري لها جاء بعد العملية التي اجرتها مؤخرا في بروكسل وتكللت بالنجاح، وانتهائها أيضا من تصوير فيديو كليب اغنيتها “كرهني”. واختتم الحفل المطرب ماجد المهندس، الذي يحصد نجاحات عدّة متتالية بعد حفلاته في كل من الرياض ودبي وأبوظبي.

ولا أدل على نجاح حفل “هيلتون – جدة”، ان “روتانا” عبر حساباتها على مواقع التواصل أعلنت ان تذاكر الحفل شارفت على الانتهاء، وهو الأمر الذي عدا عن كونه يضاف لنجاحات نجميه ماجد واليسا، أيضا يسجل لسجل نجاحات “روتانا للصوتيات والمرئيات” في مجال تعهّد وتنظيم والاشراف على الحفلات في مدن المملكة تحت مظلة “الهيئة العامة للترفيه”.

ورغم ان غناء ماجد المهندس واليسا في حفل مشترك هو ليس جديدا عليهما، لاسيما وانهما سبقا ان شاركا سويا مع “روتانا” في حفلاتها بدبي والكويت، لكنه الأول لهما في السعودية، لذا في الكواليس اعتبرا ان “روتانا” وجهها حلو عليهما. كذلك في الكواليس وقبيل صعودها المسرح، رافقت اليسا، الاستاذ سالم الهندي الرئيس التنفيذي لـ”روتانا للصوتيات والمرئيات” الى ركن الاعلام، وهناك اجابت على اسئلة الصحفيين ومقدمي البرامج، معترفة لهم، انها لم تقم مسبقا بتحضير اغان معينة لتقديمها في الحفل، بل ستغني من قلبها وباحساسها كل ما سيطلبه الجمهور منها. وفي فقرتها الغنائية، خاطبت اليسا الجمهور بشفافية، قائلة: “لقائي بكم اليوم وأنا أغني ما بين جمهوري العزيز هنا في حفل جدة .. كان حلم، وتحقق”. وبدأت اليسا الحفل بأغنيتها “الى كل اللي بيحبوني”، ثم غنت :”وحشتوني، لو فيّ، نفسي اقوله، اكرهني، خدني معك، بتمون، عايشالك ، عكس اللي شايفينها” وغيرها.

وقبل ان تبدأ الفقرة الثانية، وقف النجم ماجد المهندس مع أ.سالم الهندي أمام عدسات أهل الاعلام و”السوشيال ميديا”، وكما ابدى لهم سعادته بالحفل، سمع منهم التحفيز ومن يقول له :”الجمهور اكثر من رائع.. وهو بانتظارك”. وأشعل المهندس المكان في فقرته بأغانيه ومواويله، فقّدم :”ناقصك شي، عطشان، تناديك، موال اني الليلة راح اغني، بالقوة نسيت، الدنيا غدارة، مرماي، وغيرها الكثير. الجميل انه من شدة حرص ماجد على ان يكون الجمهور راضيا، لم يكتف فقط باجراء بروفات للحفل، بل أيضا وهو على المسرح، خاطب الحضور الذين في الصفوف الخلفية سائلا : هل يصلكم صوتي بوضوح، ام أرفع لكم من صوتي؟”.