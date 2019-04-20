شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل: قرار مُلزم للمنشآت بخصوص «المُدخنين» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أحمد سليمان الراجحي، صدور قرار من الوزارة بحظر التدخين في أماكن العمل.
وقال الوزير عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “حفاظاً على صحة وسلامة العاملين والمنشآت من مخاطر التدخين، وسعياً إلى تحسين الصحة المهنية وإيجاد بيئة عمل صحية وجاذبة؛ أصدرنا قراراً بحظر التدخين في أماكن العمل”.
وشدد الوزير على إلزام صاحب العمل بتضمين ذلك القرار في أدلة المنشأة الرسمية الموجهة للعاملين والزوار.
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