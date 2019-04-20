شكرا لقرائتكم خبر عن «إيجار» توضح حقوق المستأجر وفقاً للعقد الموحد.. لا يجوز فسخه أو رفع قيمته والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت شبكة “إيجار” حرصها على تنظيم وتحسين قطاع الإيجار العقاري، وعلى توفير تجربة إيجارية تحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية وتسهيل التعامل فيما بينهم من خلال عقد موحد.
وأوضحت الشبكة أن حقوق الطرفين يحفظها العقد الموحد، إذ ينص على أنه لا يحق للوسيط العقاري أخذ أجرة السعي في حال كان العقد يتجدد بشكل تلقائي.
كما ينص العقد على أنه لا يحق للمؤجر فسح العقد قبل موعد انتهائه إلا بموافقة المستأجر، كما لا يحق له رفع مبلغ الإيجار أثناء سريان العقد.
وبرنامج “إيجار” هو إحدى مبادرات وزارة الإسكان، وتم إلزام الوسطاء العقاريين المعتمدين بتوثيق عقود الإيجار من خلاله في فبراير من العام الماضي.
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