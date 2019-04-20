شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني جدة» يسيطر على حريق محطة وقود بطريق الحرمين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - جدة:

سيطرت فرق الدفاع المدني بجدة على حريق نشب في خزان أرضي تابع لإحدى المغاسل بمحطة وقود على طريق الحرمين.

وأكد المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني منطقة مكة المكرمة العقيد سعيد بن سرحان، أن فرق الدفاع المدني تلقت بلاغا من مركز العمليات الأمنية الموحد يفيد عن اندلاع نيران في إحدى المحطات التجارية على طريق الحرمين لتشرع فرق الإطفاء في عمليات إخماد الحريق الذي نشب في خزان ديزل تابع لمغسلة ملابس على سطح مبنى مكون دورين لمحال تجارية وسكن للعمال بداخل حرم محطة وقود.

وأوضح ابن سرحان أنه تم السيطرة عليه دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح، مؤكدا أن فرق التحقيق باشرت مهامها في كشف مسبباته.