شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتصالات» تنظم مؤتمر البنية الرقمية غداً.. الـ5G وإنترنت الأشياء والمدن الذكية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

تنظم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مؤتمر البنية الرقمية الأول من نوعه في المملكة، يومي الأحد والاثنين 16 و17 شعبان 1440هـ الموافق 21 و22 أبريل 2019، برعاية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين في القطاعين العام والخاص، ونخبة من الخبراء والمختصين الدوليين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أهمية انعقاد هذا المؤتمر للدور الهام الذي تضطلع به البنية التحتية الرقمية في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني، وتحقيق التحول الرقمي المنشود وفقاً لرؤية المملكة 2030 الهادفة إلى بناء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية، واقتصاد رقمي مزدهر ذي صناعة مبنية على الثورة الصناعية الرابعة؛ عاداً البنية الرقمية ممكناً أساسياً لبناء أنشطة صناعية متطورة، وجذب المستثمرين، وتحسين تنافسية الاقتصاد السعودي.

وقال الوزير: إن مؤتمر البنية الرقمية يمثل منصة هامة لتبادل الخبرات والتجارب العلمية والعملية في مجال البنية الرقمية، وإبراز جهود الوزارة في بناء بنية تحتية قوية ومتطورة تكون قادرة على دعم التقنيات المستقبلية، وخدمات الجيل الخامس (5G)، وإنترنت الأشياء (IoT)، والذكاء الاصطناعي (AI)، وإنشاء المدن الذكية في المملكة.

وأوضح أن المؤتمر سيبحث على مدى يومين، العديد من الموضوعات المهمة وفي مقدمتها “الأثر الاقتصادي للبنية التحتية الرقمية”، و”دور المملكة في تطوير البنية التحتية الرقمية”، و”التجارب العالمية ومستقبل البنية التحتية الرقمية”، بالإضافة إلى “الأثر الناتج عن سرعات وجودة الانترنت”، و”تجارب شركات الاتصالات في مجال الاتصالات المتنقلة”.

Advertisements

وأشار إلى الإنجازات الكبرى التي حققتها وكالة البنية التحتية والاتصالات بالوزارة في فترة وجيزة، ونجاحها في إيصال خدمات الألياف الضوئية إلى أكثر من 1,3 مليون منزل خلال الست سنوات الماضية، حيث جرى تغطية مليون منزل في أقل من سنتين فقط، وسعيها للوصول إلى 3,5 مليون منزل بنهاية 2020.

وكذلك إيصال خدمات الاتصالات الأساسية لكل مواطن ومقيم في المناطق النائية بنسبة 100?، وإيصال خدمات الجيل الرابع إلى 173 ألف منزل في المناطق النائية، وأكثر من 3000 محافظة جرى تغطيتها بالكامل، والسعي للوصول إلى 555 ألف منزل حول المملكة في المناطق النائية تحديداً.

وأضاف ، أن الوزارة نجحت في تحسين سرعات الإنترنت المتنقل في المملكة بصورة كبيرة، من خلال نجاحها في مضاعفة سرعات الانترنت من 9,0 ميغابايت/ث الى 31 ميغابايت/ث، وتحرير المزيد من الطيف الترددي لخدمات الاتصالات العامة والتي تجاوزت 1100 MGHz.

فضلاً عن ربط الشبكات الرقمية وتوطين حركة الإنترنت بإنشاء مقسم الإنترنت الوطني الأول، الذي يستهدف ربط الشبكات الرقمية وتوطين حركة الإنترنت، ورفع كفاءة الأداء، وجودة خدمات الإنترنت، لتكون المملكة مركزاً رقمياً رئيساً على مستوى المنطقة، كأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشاد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، بالتعاون الهادف والمثمر للوزارة مع مختلف الجهات الحكومية، وشركائها في القطاع الخاص، من أجل بناء بنية تحتية رقمية متطورة ومتكاملة لإنجاز رحلة التحول الرقمي المنشود، وتحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية للمملكة، وتحسين جودة الحياة عن طريق تسهيل التعاملات والخدمات الحكومية الرقمية للمستفيدين، فضلاً عن تعزيز حضورها التقني والرقمي في مصاف الدول المتقدمة الأكثر نضوجاً في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.