مقتل جندي أمريكي بالعراق في حادثة «غير عسكرية».. ما القصة؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي لقي جندي أمريكي حتفه في محافظة نينوى بالعراق، في حادثة ليست عسكرية، وفقًا لما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية، اليوم السبت.

ونقلت شبكة "سي إن إن"، عن القيادة المركزية قولها إنّها ستنشر معلومات إضافية في الوقت المناسب، وأشارت إلى أنّها لن تعلن عن هوية العنصر حتى الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بالحادثة.

وتتواجد القوات الأمريكية في العراق منذ عام 2003، حين بدأ الهجوم الأمريكي على نظام صدام حسين، والذي انتهى بإسقاط النظام وإعدام الرئيس السابق.

وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، قد أعلن بدء سحب بعض القوات الأمريكية من العراق عام 2011، لكن الوجود العسكري الأمريكي لم ينته بعد في الدولة الشرق أوسطية.

وفي فبراير الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنّه من المهم الإبقاء على وجود عسكري أمريكي في العراق "لمراقبة إيران"، وقال في مقابلة مع قناة "سي بي إس" الأمريكية: "أنني أريد مراقبة إيران على نحو ما لأنها تمثل مشكلة حقيقية".

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وردًا على سؤالٍ عمّا إذا كان ذلك يعني أنه يريد أن يكون قادرًا على ضرب إيران، صرح ترامب: "لا، بل أريد أن أكون قادرا على مراقبة إيران".

وأضاف أنّ واشنطن أنفقت مبالغ طائلة على قاعدة عسكرية في موقع متميز بالعراق، ما يسمح بمراقبة الشرق الأوسط المضطرب، في إشارة إلى قاعدة "عين الأسد" الجوية في محافظة الأنبار غربي العراق التي زارها في ديسمبر الماضي.

وكرّر ترامب، في المقابلة ذاتها، دفاعه عن قراره بسحب القوات العسكرية الأمريكية من سوريا، الذي تعرض لكثير من الانتقادات داخل الولايات المتحدة وخارجها، بيد أنه لم يحدد جدولاً زمنيًّا لهذا الانسحاب.

وشّدد ترامب على أنّ الجنود المنتشرين في سوريا للتصدي لتنظيم "الدولة"، البالغ عددهم ألفي جندي، سيغادرون سوريا، وإنها مسألة وقت، وأشار إلى وعوده باعادة الجنود الأمريكيين إلى بلادهم شكّلت جزءًا كبيرًا في دوافع الأمريكيين لانتخابه رئيسًا للبلاد.

وفي 31 يناير الماضي، أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعًا رمزيًّا إلى حد كبير تقدم به ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس، يحذر من انسحاب مفاجئ للقوات الأمريكية من سوريا وأفغانستان.