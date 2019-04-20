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البحرين تدين الهجوم الإرهابى المزدوج فى أفغانستان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت وزارة خارجية البحرين اليوم السبت، الهجوم الإرهابى المزودج الذى استهدف وزارة الاتصالات فى مدينة كابول بأفغانستان، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص بينهم رجال أمن، مجددةً موقف البحرين الداعى إلى تكثيف الجهود الدولية الموجهة نحو القضاء على الإرهاب بكل صوره وأشكاله.

وأكدت الخارجية البحرينية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) - أن البحرين تقف إلى جانب أفغانستان فى كل ما تتخذه من إجراءات لمكافحة الإرهاب فى أراضيها، معربة عن صادق التعازى والمواساة لأهالى وذوى الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

 

 

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