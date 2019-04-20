الإعلان عن أول أيام رمضان في سوريا فلكيا

وقال رئيس الجمعية، الدكتور محمد العصيري، إن الحسابات الفلكية بينت أن هلال شهر رمضان يولد يوم الأحد الموافق لـ5-5-2019، في الساعة 3ر47ر1 فجرا بينما تغرب الشمس يوم الأحد الموافق للتاسع والعشرين من شهر شعبان عند الساعة 53ر21ر19 ويغرب القمر عند الساعة 41ر52ر19 أي أن القمر يغرب بعد الشمس بنحو 31 دقيقة، وفقا "لقناة العالم".

وأضاف أن رؤية الهلال باستخدام التقنيات الحديثة ممكنة في حال توافر الظروف المناخية والجغرافية المناسبة.

وأشار إلى أن الجمعية الفلكية السورية ليست صاحبة القرار أو الجهة المخولة بتحديد بداية الأشهر الهجرية وأن هذا الأمر عائد إلى القاضي الشرعي الأول بدمشق دون غيره مبينا أن هذه الدراسة تعتبر مشاركة علمية تساعد القاضي الشرعي الأول بدمشق على اتخاذ قراره المناسب من الجانب الشرعي والعلمي.