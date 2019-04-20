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قال اللواء ركن طيار عبد الله غانم القحطاني، الخبير العسكري والاستراتيجي السعودي في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" اليوم السبت، إن الطائرات المسيرة موجودة في كل دول العالم ولها استخدامات كثيرة إلا أن وجودها بيد "الحوثيين" يجعل منها أداة للإرهاب.
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وأضاف الفحطاني، الطائرة المسيرة في حد ذاتها ليست خطر، لكن خطورتها عندما يتم استخدامها من "المليشيات الحوثية"، الدول المتحضرة تستخدم تلك الطائرات في الاستطلاع والتصوير الجوي للحفلات وتستخدم أيضا على المستوى العسكري ولكن بشكل آمن وفقا للقانون الدولي وإدارة الدولة.
وأشار الخبير العسكري إلى أن الحوثيين يستخدمون الطائرات المسيرة لقتل اليمنيين في بلادهم، كما ترسل إلى داخل المملكة، فمثلا يتم توجيهها للمطارات السعودية لأهداف غير معلومة في المطارات المدنية مثل مطار "أبها" ولا يوجد به أي عنصر عسكري، هذا الأمر يمثل إرهاب.
ولفت القحطاني إلى أن العملية العسكرية التي يقوم بها التحالف في صنعاء بكل تأكيد أنها تعتمد على وسائل استخباراتية على الأرض ولديها معلومات دقيقة حول أماكن تلك الطائرات وورش تجميعها ولا يتم القصف بصورة عشوائية.
ويقول أحد الخبراء العسكريين إن "الطائرات دون طيار أنواع عدة، منها ما يمكن إرساله عن قرب، وهي الطائرات التي تطير على ارتفاع منخفض ومدى قصير، وهذا النوع لا يستخدم في الأعمال العسكرية الهجومية، أما الطائرات دون طيار التي تستخدم في العمليات العسكرية، فلا بد لها من مدارج ومحطات تتحكم فيها، لأسباب عدة، منها أنها ثقيلة الوزن وقد تصل حمولتها إلى 100 كغم، وبعضها يزيد على ذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر خبير سعودي: لهذه الأسباب الطائرات المسيرة لدى "الحوثيين" أشد خطرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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