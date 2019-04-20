تنبيه مهم من «النقل» لمستخدمي طريق «رابغ – ينبع»

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

وجهت وزارة النقل فرع المدينة المنورة، اليوم السبت، تحذيرا لمستخدمي طريق ” رابغ – ينبع ” ، بوجود رياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة مما يؤدي إلى انعدام الرؤية.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها على ” تويتر ”: تنبيه لمستخدمي طريق “رابغ – ينبع ” السريع بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لوجود عاصفة ترابية، لسلامتكم جرى التنويه.

إلى ذلك توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة، على بعض المناطق اليوم السبت.