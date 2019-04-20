الحصيني: توقعات بانخفاض نادر في درجات الحرارة

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، اليوم السبت، بداية موجة نادرة من الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، تتراوح درجاتها بين خمس وعشر درجات مئوية، بمشيئة الله.

وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه في سابقة قليلة الحدوث في هذا الوقت من السنة، يتقدم منخفض قطبي نواحي الأطراف الشمالية من المملكة، يكون سببًا في انخفاض درجات الحرارة، ويمتد أثره إلى المناطق الوسطى وشمال الغربية والشرقية، بانخفاض يتراوح بين خمس وعشر درجات مئوية، مع رياح مثيرة للأتربة.

وحول موعد قدوم المنخفض القطبي، أوضح الحصيني أنه سيبدأ من غدٍ الأحد على الشمالية وتبوك، ثم الجوف وحائل والمدينة المنورة، ومن يوم الإثنين على القصيم فالرياض فالشرقية، مع فرصة لهطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد، على الشرقية وجنوب الوسطى والغربية والجنوبية.

ونصح الحصيني بضرورة ارتداء الملابس الشتوية، قائلًا «لبسوا عيالكم، الشمالية شتوي متوسط، والوسطى شتوي خفيف».