شكرا لقرائتكم خبر عن هل يوجد رابط لاختراق «واتساب» المحدث؟.. توضيح من خبير والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد الخبير التقني ياسر الرحيلي، أنه لا يوجد حالياً رابط يمكن من خلاله اختراق الواتساب المحدث، وكل ما يُنشر عن وجود رابط اختراق غير صحيح جملةً وتفصيلاً.

وأوضح الرحيلي في تغريدة بحسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر تويتر، أن الاختراق يتم من خلال خداع المستخدم لإقناعه بإرسال كود التفعيل بنفسه إلى الشخص المُخترِق “الهاكر”.