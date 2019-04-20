شكرا لقرائتكم خبر عن هل يوجد رابط لاختراق «واتساب» المحدث؟.. توضيح من خبير والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد الخبير التقني ياسر الرحيلي، أنه لا يوجد حالياً رابط يمكن من خلاله اختراق الواتساب المحدث، وكل ما يُنشر عن وجود رابط اختراق غير صحيح جملةً وتفصيلاً.
وأوضح الرحيلي في تغريدة بحسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر تويتر، أن الاختراق يتم من خلال خداع المستخدم لإقناعه بإرسال كود التفعيل بنفسه إلى الشخص المُخترِق “الهاكر”.
كانت هذه تفاصيل خبر هل يوجد رابط لاختراق «واتساب» المحدث؟.. توضيح من خبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.