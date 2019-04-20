شكرا لقرائتكم خبر عن قرار مهم من «تصفية» بشأن الأراضي المخصصة للمساجد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض: أصدرت لجنة المساهمات العقارية المتعثرة بوزارة التجارة والاستثمار “تصفية”، قراراً بإيقاف بيع الأراضي المخصصة للمساجد في مخططات المساهمات العقارية المتعثرة المنظورة لدى اللجنة. وأوضحت “تصفية”، أن القرار يلغي جميع القرارات السابقة المتعلقة ببيع الأراضي المخصصة كمساجد والتي لم يتم تنفيذها حتى الآن، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة رقم 335 مؤخراً.

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