شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشورى يطالب بإعلان قوائم أسماء المنظمات الإرهابية والدول الداعمة لها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات: طالب رئيس مجلس الشورى بوضع قوائم بأسماء المنظمات الإرهابية والدول الداعمة لها، داعياً للتصدي لكافة أشكال الإرهاب وتفكيك منابع الفكر الإرهابي. وقال رئيس مجلس الشورى، في كلمته بمؤتمر “برلمانات دول جوار العراق” ببغداد، إن هناك رغبة مشتركة مع الجانب العراقي في تعزيز العلاقات بين البلدين.

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