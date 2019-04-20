صحف سعودية: إخفاق دولي بليبيا وانشقاقات بحزب أردوغان

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الصحف كشفت عن إعلان كل أحزاب المعارضة الجزائرية، بمختلف انتماءاتها السياسية والأيديولوجية، رفضها المشاركة في الاجتماع التشاوري الذي دعا ابن صالح إلى تنظيمه الإثنين

أطلعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم السبت، على العديد من القضايا والموضوعات التي تنوعت بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، مسلطة الضوء على مناطق الصراع في الشرق الأوسط. ذكرت صحيفة "الحياة" تحت عنوان "تظاهرات ضخمة في الجزائر تكثف ضغوطا على معسكر بوتفليقة"، أن حشودا ضخمة من الجزائريين تجمعت في العاصمة للجمعة التاسعة على التوالي، بعدما شجعتهم تنازلات حصلوا عليها منذ بداية حركتهم الاحتجاجية، رافضين العملية الانتقالية التي أعلنت بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وهتف آلاف من المحتجين الذين تجمعوا أمام مبنى البريد المركزي وسط العاصمة، بشعارات تؤكد تصميمهم على المضي في التحرك إلى حين رحيل النظام ورموزه، بينها "بركات بركات (كفى) من هذا النظام" و"الشعب يريد يتنحوا قاع (يتنحون جميعهم)". وأوضحت صحيفة "الشرق الأوسط" أن كل أحزاب المعارضة الجزائرية، بمختلف انتماءاتها

وهتف آلاف من المحتجين الذين تجمعوا أمام مبنى البريد المركزي وسط العاصمة، بشعارات تؤكد تصميمهم على المضي في التحرك إلى حين رحيل النظام ورموزه، بينها "بركات بركات (كفى) من هذا النظام" و"الشعب يريد يتنحوا قاع (يتنحون جميعهم)". وأوضحت صحيفة "الشرق الأوسط" أن كل أحزاب المعارضة الجزائرية، بمختلف انتماءاتها السياسية والأيديولوجية، أعلنت رفضها المشاركة في "الاجتماع التشاوري"، الذي دعا ابن صالح إلى تنظيمه، الإثنين المقبل؛ من أجل البحث عن مخرج للأزمة السياسية، وجمع اقتراحات الطبقة السياسية بشأن الانتخابات الرئاسية التي تريدها السلطة في 4 يوليو المقبل.

صحيفة "الجزيرة" تناولت الشأن السوداني، حيث أشارت إلى أن قادة الحركة الاحتجاجية في السودان أفادوا أنهم سيعلنون من طرف واحد، الأحد، عن تشكيل "مجلس سيادي مدني" يحل محل المجلس العسكري الذي يحكم البلاد. وقال بيان صادر عن "تجمع المهنيين السودانيين" الجمعة، إنه "سيتم الإعلان عن الأسماء المختارة لتولي المجلس السيادي المدني الذي سيضطلع بالمهام السيادية في الدولة".

ودعا التجمع الدبلوماسيين لحضور المؤتمر الصحفي الذي سيتم الكشف فيه عن تشكيل المجلس خارج مقر القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم، حيث يعتصم المتظاهرون منذ 6 أبريل. "الشرق الأوسط" كشفت عن تحقيق الجنيه السوداني انتعاشا قويا في السوق السوداء في السودان، وأصبح الدولار يساوي الآن نحو 50 جنيها، بدلا من 70 قبل عزل الرئيس السوداني عمر البشير. وأشارت صحيفة "عكاظ" إلى أن عشرات المصلين في مسجد الجامع الكبير منعوا إبراهيم السنوسي المساعد السابق للبشير، من إكمال حديثه ومخاطبة المصلين عقب انتهاء صلاة الجمعة. Advertisements وتسبب حديث السنوسي الذي أعلن تأييده للمجلس العسكري، ومطالبة المواطنين بالانصياع لقراراته، في غضب المصلين وطرده من المسجد والهتاف في وجهه "تسقط".

وتحت عنوان "قمة لبرلمانات دول جوار العراق تستضيفها بغداد اليوم"، كشفت "الشرق الأوسط" عن مؤتمر لرؤساء برلمانات دول جوار العراق الست (السعودية والكويت وإيران وتركيا وسوريا والأردن) يتم في بغداد اليوم تحت شعار "العراق.. استقرار وتنمية"، وذلك بدعوة من رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي.

وفي تغريدة له عبر حسابه في "تويتر" كتب الحلبوسي أن "العراق الشامخ الأبي المنتصر على الإرهاب، يتشرف بحضور جيرانه في بغداد العروبة والإسلام والسلام". وكان رئيس البرلمان السوري، حمودة يوسف الصباغ، أول الواصلين إلى العاصمة بغداد، مساء أول من أمس، وبينما يتوقع مشاركة رؤساء المجالس التمثيلية والنيابية في السعودية والكويت والأردن وتركيا، فإن رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، اعتذر عن عدم الحضور، وسيمثل إيران عضو لجنة العلاقات الخارجية في برلمانها. وبالانتقال إلى ليبيا، ذكرت "الحياة" أن البيت الأبيض أعلن أن الرئيس دونالد ترامب تحدث هاتفيا مع المشير خليفة حفتر، قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي)، مشيرا إلى أنه "أقر بدوره الجوهري في مكافحة الإرهاب وضمان أمن الموارد النفطية لليبيا". وأفاد البيت الأبيض أن ترامب وحفتر "ناقشا الجهود المستمرة لمكافحة الإرهاب، والحاجة إلى إحلال السلام والاستقرار في ليبيا"، مضيفا أن الرئيس الأمريكي "أقر بالدور الجوهري للمشير حفتر في مكافحة الإرهاب وضمان أمن الموارد النفطية لليبيا". وتابع أن الجانبين "ناقشا رؤية مشتركة لانتقال ليبيا إلى نظام سياسي مستقر وديمقراطي". وتحت عنوان "إخفاق دولي في التوصل لاتفاق حول ليبيا"، أشارت "عكاظ" إلى إخفاق مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى إستراتيجية واضحة للمطالبة بوقف سريع لإطلاق النار، بينما تعارض الولايات المتحدة وروسيا مشروع قرار بريطاني. وذكر مصدر دبلوماسي أن إعلانا صدر في بداية النزاع، وليس هناك شيء مهم يمكن إضافته، وتقترح لندن منذ الإثنين، دون جدوى، تبنّي قرار. وتناولت "عكاظ" الشأن التركي تحت عنوان "الانشقاقات تعصف بحزب أردوغان.. وتوجه لتأسيس حزب جديد"، حيث أوضحت أن الخسارة المدوية التي تعرض لها "العدالة والتنمية" في انتخابات البلديات التي جرت في 31 مارس الماضي، تسببت في شرخ كبير داخل الحزب الحاكم، حيث ترددت أخيرا أنباء داخل الأوساط السياسية التركية تتحدث عن تأسيس منشقين من كبار المسؤولين داخل "العدالة والتنمية" حزبين جديدين. وبحسب ما أوردته صحيفة "زمان" التركية، أمس، فإن الادعاءات التي أصبحت حديث الشارع التركي نتيجة الخسارة الكبيرة التي تعرض لها "العدالة والتنمية" في انتخابات البلديات الأخيرة، فإن من بين أبرز المنشقين عن حزب أردوغان، رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو، ووزير الاقتصاد السابق علي باباجان، الذي يعمل مع رئيس الجمهورية السابق عبد الله جول.

في حين أفاد الكاتب الصحفي في جريدة "ترك تايم" طلعت أتيلا، أن الادعاءات السابقة كانت تتحدث عن تأسيس حزب سياسي بين رفيقي درب أردوغان السابقين، داوود أوغلو وعبد الله جول، إلا أن الشراكة لم تتم بعدما تبين أن عبد الله جول غاضب من داوود أوغلو ولم يوافق على مقابلته سوى مرة واحدة خلال العامين الماضيين.

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