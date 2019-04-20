عملية طرابلس.. المعارك تحتدم و«الصحة العالمية» تحذّر ودول الجوار تتأهب

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي احتدمت الاشتباكات، اليوم السبت، بين قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا، ونظيرتها التابعة لحكومة الوفاق الوطني، في عدة محاور جنوبي العاصمة الليبية طرابلس.

والسبت هو اليوم السابع عشر منذ أن أطلق حفتر عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًّا.

وذكرت "الأناضول" أنّ محاور عديدة، بينها "الطويشة" المؤدي إلى مطار طرابلس الدولي، تشهد مواجهات، في محاولة من قوات الوفاق للضغط على حفتر، للانسحاب من المطار نحو منطقة قصر بن غشير، فيما سُمع دوي انفجارات وتحليق لطائرات حربية في محوري عين زارة ووادي الربيع.

وأعلنت "الوفاق" أن قواتها تتقدم في محيط مطار طرابلس، وسيطرت على مدرعة عسكرية تتبع حفتر ، وقال المتحدث باسم الحكومة محمد قنونو: "الطيران شن (اليوم) السبت سبع ضربات جوية استهدفت تمركزات لقوات حفتر جنوبي مدينة غريان وقاعدة الوطية الجوية، وحققت الضربات نتائج ممتازة".

وأضاف أنّ كل المحاور تشهد اليوم مواجهات مسلحة، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

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في سياق متصل، أعلنت منظمة الصحة العالمية، سقوط 220 قتيلًا و1066 جريًحا، إضافةً إلى نزوح أكثر من 18 ألف شخص، منذ بدء الهجوم على طرابلس.

ولم تتمكن قوات الشرق حتى اليوم السبت من تحقيق هدفها في طرابلس، حيث تتصدى لها قوات "الوفاق"، وسط اتهامات ليبية لدول إقليمية بدعم حفتر.

سياسيًّا، أعلنت تونس، أمس الجمعة، أنّها تبذل جهودًا لعقد اجتماع يضم وزراء خارجية تونس، الجزائر ومصر، لتنسيق الجهود بهدف إنهاء حالة التوتر في ليبيا واستئناف المباحثات السياسية.

وأطلق حفتر هجومه على طرابلس بينما كانت الأمم المتحدة تستعد لعقد مؤتمر للحوار في مدينة غدامس الليبية، بين يومي 14 و16 أبريل الجاري، ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة النزاع الليبي.

ومنذ 2011، يشهد البلد الغني بالنفط صراعًا على الشرعية والسلطة، يتمركز حاليًّا بين حكومة الوفاق وحفتر.‎