دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات تكشف عن هاتف Moto Z4 بشاشة OLED وكاميرة خلفية 48 ميجا بيكسل ظهر على التقنية بلا حدود.

كشف تقرير جديد عن مواصفات هاتف Moto Z4 الذي يضم شاشة OLED مع رقاقة معالج Snapdragon 675، كما يأتي بكاميرة خلفية مميزة بمستشعر 48 ميجا بيكسل.

قدمت شركة موتورولا كلاً من هاتفي Moto Z3 و Z3 Play في الهند خلال العام الماضي، واليوم تستعد الشركة لإطلاق إصدار جديد من الهواتف الذكية هو Moto Z4.

وينطلق هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 675 ثماني الأنوية، كما يدعم أيضاً تقنية Moto Mods، ويأتي بميزة دعم شبكات الجيل الخامس لدعم تقنية موتورولا 5G Mod.

كما يشير التقرير إلى أن هاتف Moto Z4 يأتي بشاشة OLED بحجم 6.4 إنش مميزة بجودة عرض full-HD، أيضاً أكد التقرير على كاميرة خلفية بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، تدعمها تقنية Quad Pixel التي تعمل على جمع كل 4 بيكسل في نقطة واحدة، بهدف إنتاج صور بدقة 12 ميجا بيكسل.

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أيضاً أكد التقرير على أن كاميرة السيلفي تأتي بدقة 25 ميجا بيكسل، كما تدعم نمط لتصوير سيلفي المجموعة، على أن تدعم الكاميرة أيضاً تقنية الذكاء الإصطناعي، مع نمط تصوير ليلي يعرف Night Vision، وقدرة على إنتاج صور بدقة 6 ميجا بيكسل في الإضاءة المنخفضة.

وتصل قدرة البطارية في هاتف Moto Z4 إلى 3600 mAh ويدعمها تقنية الشحن السريع TurboCharge، ويأتي الهاتف أيضاً بمدخل السماعات 3.5مم، كما يعمل بنظام تشغيل Android 9 Pie، من جانب أخر لم يكشف التقرير عن تسعير الهاتف لذا نترقب الإعلان الرسمي لنتعرف بشكل أوضح عن سعر الهاتف وموعد توفره في الأسواق.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات تكشف عن هاتف Moto Z4 بشاشة OLED وكاميرة خلفية 48 ميجا بيكسل ظهر على التقنية بلا حدود.